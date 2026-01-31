Vremea de mâine 1 februarie. Dimineţi şi seri geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de -20 de grade

Vremea se va menține deosebit de rece pe întreg teritoriul țării, cu accent asupra regiunilor extracarpatice. Diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte a Moldovei, iar nopțile vor aduce temperaturi scăzute, mai ales în jumătatea estică. Valorile termice vor fi negative în majoritatea zonelor, cele mai scăzute fiind înregistrate în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.

La noapte, vremea va deveni deosebit de rece, mai ales în regiunile estice, geroasã în cea mai mare parte a Moldovei şi izolat în estul Transilvaniei şi în nordul Dobrogei. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar vor fi precipitaţii slabe, local în vestul, sud-vestul, centrul şi nord-estul teritoriului şi cu totul izolat în rest. Acestea vor fi mai ales sub formã de ploaie în Banat şi Crişana, mixte în Transilvania, predominat ninsori în Oltenia şi doar ninsori în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în regiunile sud-estice şi sudice, cu viteze de 40...45 km/h, iar în sudul Banatului rafalele vor depãşi temporar 50...55 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -11 şi 2 grade, cu valori mai coborâte în nordul Moldovei, pânã spre -14 grade. Pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş, iar în vest şi centru vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea de mâine 1 februarie 2026 în ţară

Vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în regiunile extracarpatice, geroasã dimineaţã în cea mai mare parte a Moldovei, iar noaptea, local în jumãtatea de est a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între -12 şi 8 grade, iar cele minime în general între -20 şi -2 grade, cele mai scãzute valori, atât diurne, cât şi nocturne urmând a se înregistra în nordul Moldovei, unde gerul va persista şi pe timpul zilei. Cerul va prezenta înnorãri în cea mai mare parte a ţãrii. Pe parcursul zilei, pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe mai ales sub formã de ploaie şi burniţã în Banat şi Crişana, predominanat ninsori în Oltenia şi doar cu totul izolat fulguieli în celelalte regiuni. Începând cu orele serii, ninsorile se vor extinde în jumãtatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zãpadã (în general de 2...8 cm în special în extremitatea sudicã), iar în vest, trecãtor mai sunt posibile precipitaţii mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în regiunile sudice şi sud-estice, în general cu viteze de 40...45 km/h (local cu viteze mai mari în sudul Banatului, în nord-estul Munteniei şi pe litoral, unde vor fi rafale de 50...55 km/h), amplificând senzaţia de frig, iar din orele serii, în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolitã. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţã cu depunere de chiciurã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã (valori ridicate în nord-estul ţãrii şi în jurul celei normale în restul zonelor).

Vremea de mâine 1 februarie 2026 în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea se va rãci. Cerul va fi noros, iar vântul va prezenta intensificãri temporare, cu viteze la rafalã de 30...40 km/h. Temperatura minimã va fi de -6...-5 grade.

Vremea va continua sã se rãceascã, astfel cã temperatura maximã se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara şi noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificãri, cu viteze la rafalã de pânã la 40...45 km/h, amplificând senzaţia de frig şi viscolind ninsoarea. Temperatura minimã se va situa în jurul valorii de -9 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, cu ninsoare și ploaie slabă. Temperaturile se vor situa între 0 și 3°C, iar umiditatea ridicată (96%) va accentua senzația de frig. Vânt slab din est, cu viteze de aproximativ 7 km/h. Condiții de carosabil umed și alunecos.

Vremea de mâine 1 februarie 2026 la munte

Vremea va fi rece, geroasã dimineaţa îndeosebi în zona Carpaţilor Orientali, iar noaptea şi în restul masivelor. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ninge slab în Carpaţii Meridionali şi Occidentali. Pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Munţii Banatului, temporar viscolind ninsoarea.

