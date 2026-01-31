Trei strategii de investiții folosite de cei mai bogați oameni în 2026, pe care le poți aplica și tu

Nu ai nevoie de milioane pentru a beneficia de strategiile de investiții folosite de cei foarte bogați. Multe dintre ele, precum gândirea pe termen lung, diversificarea și disciplina financiară se aplică și investitorilor obișnuiți.

Michael Sonnenfeldt, fondatorul TIGER 21, o rețea dedicată persoanelor cu averi mari, a declarat că, în loc să încerce să anticipeze piața, clienții săi "se întorc la elementele de bază", axându-se pe investiții pe termen lung în afaceri, imobiliare și portofolii diversificate, potrivit CNBC.

Gândește pe termen lung

Potrivit lui Sonnenfeldt, investitorii bogați își păstrează angajamentul față de investițiile lor pe termen lung, în loc să urmărească profituri rapide sau să reacționeze la zgomotul pieței.

Această mentalitate pe termen lung îi ajută pe investitorii bogați să evite vânzările "de panică" în perioadele de scădere a pieței și să beneficieze de creșterea economică în timp. Pentru investitorii de zi cu zi, lecția este să se documenteze înainte de a cumpăra acțiuni și să se concentreze pe deținerea unor investiții solide pe termen lung. Încercarea de a prinde momente favorabile sau de a urmări trenduri trecătoare duce adesea la decizii emoționale care duc la pierderi.

Diversifică prin fonduri index

Sonnenfeldt explică faptul că mulți investitori înstăriți aleg fondurile index pentru a avea acces la piețele publice fără complicația alegerii acțiunilor individuale. Fondurile index sunt concepute pentru a urmări un indice de referință, cum ar fi S&P 500. Când investești într-un astfel de fond, banii tăi sunt distribuiți în toate companiile incluse în acel indice, ceea ce ajută la diversificarea portofoliului mai bine decât prin acțiuni individuale.

De exemplu, S&P 500 include 500 dintre cele mai mari companii din SUA. Investind într-un fond care îl urmărește, obții randamente care reflectă performanța generală a acestor jucători majori. Pentru că aceste fonduri copiază compoziția indicelui, riscul este mai redus decât în cazul unui portofoliu mic de acțiuni. Istoric, indici precum S&P 500 au generat randamente medii anuale de aproximativ 10%, deși trebuie menționat că performanțele din trecut nu garantează rezultate viitoare.

Investește în imobiliare

Imobiliarele reprezintă o componentă majoră în portofoliile investitorilor bogați, deoarece oferă venit și diversificare. Însă achiziționarea directă a unei proprietăți implică de obicei capital mare și experiență. Totuși, Sonnenfeldt spune că și investitorii obișnuiți pot avea acces la piața imobiliară prin intermediul REIT-urilor (Real Estate Investment Trusts) – fonduri publice care investesc în active imobiliare.

Deși nu vei obține aceleași randamente ca dintr-o proprietate deținută în mod privat, REIT-urile oferă o metodă practică și accesibilă pentru a beneficia de creșterea pieței imobiliare fără a administra efectiv o proprietate.

Aceasta face ca investițiile în imobiliare să fie posibile pentru aproape oricine, chiar și cu un buget mai restrâns.

