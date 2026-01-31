Antena Meniu Search
Oase umane, găsite lângă o casă în Slobozia. Un bărbat care îşi plimba câinele a făcut descoperirea macabră

Descoperire şocantă lângă o casă din Slobozia. Un bărbat care îşi plimba câinele a dat peste oase umane lângă o locuință în cartierul Tineretului. 

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 17:59
Poliţiştii au sosit la locul indicat şi au constatat că faptele se confirmă şi au început căutările pe o suprafață de 122 de hectare. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Ce spun poliţiştii 

Astăzi, 31 ianuarie, în jurul orelor 09:00 am fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că în timp ce își plimba câinele de companie a observat rămășițe, posibil umane,   lângă o locuință din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea situație de fapt.

Imediat au fost demarate căutări în zonă, de către 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali precum și de două echipe canine, una specializată pentru prelucrarea urmei de miros și una pentru detectarea cadavrelor.

A fost verificată o suprafață de 122 de hectare, nefiind identificate aspecte care să conducă la soluționarea cauzei.

La activități a fost utilizată și drona Poliției Locale Slobozia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

