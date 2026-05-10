Incendiu puternic la o casă din Băneasa. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit la o gospodărie din localitatea Băneasa. Flăcările au cuprins mansarda, podul și acoperișul locuinței.

de Larisa Andreescu

la 10.05.2026 , 12:37
Incendiu puternic la o casă din Băneasa. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale - Shutterstock / Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu și ai Punctului de Lucru Greaca, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. Salvatorii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice extinderea acestuia la locuințele din apropiere.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Articolul continuă după reclamă

Conform pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța verificării instalațiilor electrice și recomandă evitarea suprasolicitării prizelor sau folosirea aparatelor electrice defecte, pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

incendiu baneasa casa
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Incendiu puternic la o casă din Băneasa. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.