După zile întregi cu temperaturi neprietenoase, vânt şi ploi, soarele şi-a intrat în tură şi a schimbat complet peisajul. În marile oraşe, oamenii au umplut parcurile şi terasele, nerăbdători să iasă din case. Totuşi, oricât ne-am bucura, trebuie să fim atenţi. Diferențele bruște de temperatură pot provoca probleme de sănătate.

Soare din plin şi temperaturi asemănătoare cu cele de la începutul verii. Pe scurt, ingrediente perfecte pentru cei dornici de relaxare.

La Craiova sunt 28 de grade Celsius, iar vremea frumoasă i-a scos pe oameni din casă. Cei mai mulţi au ales terasele sau plimbările şi asta pentru că e o zi perfectă pentru o limonadă rece sau pur şi simplu, relaxare la soare.

Terasele s-au umplut

Articolul continuă după reclamă

"Este foarte frumos. În sfârşit ieşim puţin la plimbare. Sincer, să ne plimbăm, nimic altceva. Ne bucurăm de vreme, de oraş", spune un om.

Terasele au fost şi ele punct de întâlnire.

"E tare plăcut. Abia aşteptam să se încălzească odată. A fost aşa de urât perioada asta, parcă nu era primăvară şi pare că începe să se acomodeze un pic", spun oamenii.

"În general noi updatăm oarecum meniurile perioadei de vară şi atunci vorbim despre mâncăruri cât mai fresh. Liminade, limonade asezonate şi tot ceea ce presupune băuturi care să răcorească clientela", a declarat Marius Bănică, proprietar restaurant.

Alţii, şi-au croit drum spre gelaterii.

"Avem multe feluri de îngheţaţă. Oamenii pot alege ce vor. Avem torturi de îngheţată, avem ce trebuie. Căutate sunt cele cu fistic, este fistic adevărat de Sicilia, ciocolată Dubai", a declarat Claudio de Caro, gelatier.

Deşi vremea caldă ne scoate din case, medicii ne recomandă să fim precauţi: în această perioadă, variaţiile de temperatură pot afecta organismul.

"Creşte riscul de infecţii respiratorii în această perioadă pentru că organismul trebuie să facă un efort mai mare de a se adapta, de a-şi păstra echilibrul în condiţiile în care temperatura de la o zi la alta diferă foarte mult. Pacienţii carediaci pot avea probleme cu tensiunea arterială. Pot să apară migrene, dureri de cap mai puternice", a declarat Flavia Vasile, medic.

Meteorologii anunță că vremea caldă se va menține și în zilele următoare.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰