Vremea de mâine 12 decembrie în București și Cluj

Cerul va fi variabil, iar mai ales în a doua parte a nopţii se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, iar cu precãdere dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 7...8 grade, iar cea minimã de 1...2 grade.

Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va fi de 7 grade.