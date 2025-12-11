Antena Meniu Search
Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade

Vremea se mai răcește față de ziua precedentă, cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi slabe sau burniță. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 12 grade.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 14:52
Nebulozitatea va fi persistentã în vestul, nordul şi centrul teritoriului, iar în rest cerul va fi temporar noros. Va ploua slab în Maramureş, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania şi pe spaţii mici în Banat şi Crişana, iar la altitudini mari în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în a doua parte a nopţii în Carpaţii de Curburã. Temperaturile minime se vor încadra între -2 şi 6 grade. Va fi ceaţã, trecãtor asociatã cu burniţã, local în regiunile sudice şi pe arii mai restrânse în rest.

Vremea de mâine 12 decembrie în țară

În regiunile intracarpatice vremea va fi în general închisã cu nebulozitate persistentã şi pe arii restrânse burniţã sau ploaie slabã, iar în aceste condiţii valorile termice diurne se vor situa în jurul normelor climatologice. În restul teritoriului, va fi cald pentru aceastã datã, îndeosebi la deal, iar cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat va ploua slab în Moldova şi Dobrogea. În Carpaţii Orientali, la altitudini mari, trecãtor se vor semnala precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în zona montanã înaltã, în special în Carpaţii de Curburã unde vor fi rafale în general de 60...70 km/h, dar şi în nordul Moldovei cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 12 grade cu cele mai ridicate valori în dealurile subcarpatice ale Olteniei, Munteniei şi Moldovei, iar cele minime, vor fi cuprinse în general între -3 şi 5 grade. Îndeosebi dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţã, local în sud şi pe arii restrânse în centrul, vest şi nord-vest. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

Vremea de mâine 12 decembrie în București și Cluj

Cerul va fi variabil, iar mai ales în a doua parte a nopţii se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, iar cu precãdere dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 7...8 grade, iar cea minimã de 1...2 grade.

Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va fi de 7 grade.

Vremea de mâine 12 decembrie la munte

Cerul va prezenta înnorãri temporare în cea mai mare parte a zonei, dar mai ales în Carpaţii Orientali unde vor fi ploi slabe sau burniţã, iar la altitudini mari, trecãtor şi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în zona înaltã, în special în Carpaţii de Curburã unde vor fi rafale în general de 60...70 km/h. Valorile termice vor fi mai scãzute faţã de ziua precedentã. Izolat va fi ceaţã. 

Redactia Observator
