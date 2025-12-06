Vremea de mâine 7 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei, între 4 şi 12 grade

Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe. În zona montanã înaltã vor fi precipitaţii mixte. Iată prognoza meteo de mâine 7 decembrie.

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi va ploua în Banat, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei, local în Dobrogea şi Crişana şi pe arii restrânse în Transilvania şi Moldova. La altitudini mari, în special în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în regiunile sud-estice, iar pe litoral vor fi viteze de 50...55 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -2 şi 9 grade. Pe alocuri se va forma ceaţã, posibil asociatã cu burniţã.

Vremea de mâine 7 decembrie în ţară

În vestul, sudul şi estul ţãrii înnorãrile vor fi în general persistente şi local va ploua slab. În celelalte zone cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe. În zona montanã înaltã vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare îndeosebi pe parcursul zilei în estul Munteniei şi în Dobrogea, cu cele mai mari viteze pe litoral (50...55 km/h). Temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 12 grade, iar cele minime între -2 şi 6 grade. Mai ales dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse se va forma ceaţã, izolat asociatã cu burniţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori peste cea consideratã normalã.

Vremea de mâine 7 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (25...35 km/h). Temperatura minimã se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor vor fi posibile ploi slabe sau burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 7...8 grade, iar cea minimã de 3...4 grade. Noaptea va creşte probabilitatea de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori uşor peste cea consideratã normalã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 8 grade.

Vremea de mâine 7 decembrie la munte

Cerul va avea înnorãri temporare şi pe arii restrânse va ploua slab, iar la altitudini mari vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice nu vor avea variaţii semnificative faţã de ziua precedentã.

