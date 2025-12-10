Vremea de mâine 11 decembrie. Sunt aşteptate ploi. Maxima zilei, între 3 şi 13 grade
Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi temporare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 şi 13 grade, iar cele minime între -1 şi 6 grade. Iată prognoza meteo de mâine 11 decembrie.
La noapte, cerul va fi variabil în zonele montane şi submontane, iar în zonele joase de relief înnorãrile vor persista şi local va fi ceaţã, izolat asociatã cu burniţã sau ploaie slabã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile minime se vor situa între -2 şi 6 grade.
Vremea de mâine 11 decembrie în ţară
Cerul va fi variabil în zonele montane şi submontane, însã în restul ţãrii vor fi înnorãri în general persistente şi local ceaţã, asociatã izolat cu burniţã sau ploaie slabã. Noaptea va ploua slab în Maramureş, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania şi pe spaţii mici în Banat şi Crişana, iar la altitudini mari în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în a doua parte a nopţii în Carpaţii de Curburã. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 şi 13 grade, iar cele minime între -1 şi 6 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã în est şi vest şi în scãdere în rest.
Vremea de mâine 11 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi se va forma ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 1...3 grade.
Cerul va fi noros, iar mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimã va fi de 1...2 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 8 grade.
Vremea de mâine 11 decembrie la munte
Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri noaptea când, mai ales în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii sub formã de ploaie, iar la altitudini mari şi lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în a doua parte a nopţii în Carpaţii de Curburã. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei.
