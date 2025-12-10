Vremea de mâine 11 decembrie. Sunt aşteptate ploi. Maxima zilei, între 3 şi 13 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 11 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi se va forma ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 1...3 grade.

Cerul va fi noros, iar mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimã va fi de 1...2 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă va fi de 8 grade.