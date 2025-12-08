Vremea de mâine 9 decembrie. Temperaturile urcă până la 14°C, peste normalul perioadei
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, însă ceața, burnița și norii joși vor domina din nou peisajul în multe regiuni ale țării. Mâine, temperaturile vor urca până la 14 grade, cu ploi slabe în nord și precipitații mixte la munte.
La noapte, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în extremitatea de sud-vest și pe alocuri în dealurile subcarpatice din sud. În restul țării, norii vor persista. Ploile vor fi slabe și izolate, în special în nord-vestul și centrul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat, însă pe crestele montane și pe litoral sunt așteptate intensificări temporare. Minimele vor coborî până la -2 grade și nu vor depăși 5 grade. Local, va fi din nou ceață, pe alocuri asociată cu burniță, reducând vizibilitatea și îngreunând condițiile de trafic.
Vremea de mâine 9 decembrie în ţară
Mâine, valorile termice se vor menține peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul va rămâne în mare parte acoperit în nord-vest, centru și în zonele joase din sud, în timp ce în restul țării înnorările vor fi trecătoare. Spre seară și pe parcursul nopții sunt așteptate ploi slabe, pe alocuri în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în nordul Moldovei. În nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 14 grade, iar minimele vor fi cuprinse între -1 și 6 grade. Ceața va fi prezentă local în zonele joase, în special dimineața și noaptea, iar în sud ar putea persista pentru intervale mai lungi.
Vremea de mâine 9 decembrie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața și noaptea se vor semnala din nou ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor urca la 7…9 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 2 grade.
La Cluj, vremea de mâine va semăna cu cea din ultimele zile. Temperaturile maxime vor atinge 7 grade, iar ploile nu sunt așteptate.
Vremea de mâine 9 decembrie la munte
Spre orele serii, în nordul Carpaților Orientali sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă în zona montană înaltă vor fi perioade cu intensificări temporare.
