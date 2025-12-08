Vremea de mâine 9 decembrie. Temperaturile urcă până la 14°C, peste normalul perioadei

Vremea de mâine 9 decembrie în Bucureşti

La Cluj, vremea de mâine va semăna cu cea din ultimele zile. Temperaturile maxime vor atinge 7 grade, iar ploile nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 9 decembrie la munte

Spre orele serii, în nordul Carpaților Orientali sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, însă în zona montană înaltă vor fi perioade cu intensificări temporare.