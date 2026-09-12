Lady Gaga a devenit mamă. Artista de 40 de ani e logodită cu Michael Polansky

Surpriza momentului în showbiz: faimoasa Lady Gaga a fost fotografiată pe stradă ţinând un bebeluş la piept, aşa cum a scos la iveală publicaţia Page Six. Artista este într-o relaţie cu producătorul şi compozitorul Michael Polansky. Sunt zvonuri în presa de scandal că artista ar fi apelat la o mamă surogat, pentru că nu i s-ar fi văzut deloc burtica în sarcină.

Artista a fost fotografiată în California de Nord în timp ce se plimba alături de logodnicul său de 42 de ani. Amândoi, îmbrăcaţi lejer. Ea cu o pereche de pantaloni largi, cu imprimeu, un top acoperit de un cardigan şi ochelari de soare. Polansky avea hanorac, pantaloni scurţi şi papuci. Artista îşi ţinea copilul aproape de piept, într-un marsupiu textil.

Deşi şi-a ţinut sarcina departe de ochii publicului, Lady Gaga nu a făcut un secret de-a lungul anilor din faptul că îşi doreşte un copil. În martie 2025 spunea pentru New York Times că e încântată de ideea de a fi mamă, deşi, în trecut, avea multe reţineri legate de acest fapt.

Pe de altă parte, a admis că s-a gândit de multe ori cum va reuşi să împace viaţa de artistă cu cea de mamă.

Articolul continuă după reclamă

În acest moment, reprezentanţii artistei nu au dat detalii despre copil, precum numele ales, data naşterii, sex ori greutate.

Lady Gaga şi Polansky sunt logodiţi încă din martie 2024, iar relaţia şi-au început-o în 2019. În ultimele luni, nu s-au afişat împreună, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la trăinicia relaţiei lor. Ea nu a mai fost văzută în public din august, atunci când a făcut un selfie cu un fan. Înainte de asta, mai fusese văzută în mai, la Los Angeles, la un eveniment.

"Nu prea a avut parte de viaţă privată de când avea 22 de ani, dar a rămas în umbră de când şi-a terminat ultimul tur artistic", a transmis o sursă apropiată de Gaga publicaţiei Page Six. Aceeaşi sursă a spus că totul este în regulă şi că apreciază chimia dintre ea şi logodnicul ei.