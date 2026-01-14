Vremea de mâine 15 ianuarie. Temperaturile cresc uşor şi sunt aşteptate precipitaţii slabe. Maxime de 3 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 15 ianuarie în țară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice vor crește în majoritatea regiunilor, chiar semnificativ în sud-vest și local în sudul țării. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare în sud și est și va fi mai mult noros în rest. Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, pe spații mici în Crișana; mixte, local în Transilvania și Moldova; și izolat în celelalte regiuni. Noaptea, înnorările vor cuprinde treptat toată țara, cu ploi în Banat, Crișana și izolat în Maramureș, precipitații mixte local în Transilvania, Moldova, Oltenia și pe arii restrânse în Dobrogea, iar în Muntenia vor predomina ninsorile. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între -7 și 12 grade, iar cele minime între -12 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde noaptea va fi ger. Pe areale restrânse se va semnala ceață, izolat cu depunere de chiciură.

Vremea de mâine 15 ianuarie în București și în Cluj

Valorile termice vor fi în creștere, astfel că în București temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade. Ziua, cerul va fi variabil, însă noaptea va deveni noros, iar spre finalul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat.