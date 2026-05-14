Vremea de mâine 15 mai. Temperaturile urcă la 25 de grade, dar revin ploile şi grindina. Unde vor fi furtuni

După nopţi reci, cu temperaturi apropiate de pragul îngheţului în unele zone din ţară, vremea începe să se încălzească joi. Meteorologii anunţă maxime de până la 25 de grade în sudul Olteniei şi al Munteniei, însă instabilitatea atmosferică revine în vest şi la munte, unde sunt aşteptate ploi, descărcări electrice şi chiar grindină. În estul Transilvaniei se va forma brumă, iar ceaţa îşi va face simţită prezenţa în mai multe regiuni.

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 17:54
Vremea la noapte

La noapte, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre -3 grade, unde se va forma brumă. Izolat în centrul, sudul și estul țării va fi ceață.

Vremea de mâine 15 mai în ţară

Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Izolat cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Vremea de mâine 15 mai în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va încălzi și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade, mai coborâtă în zona preorășenească spre 9 grade

La Cluj, vremea va fi puțin mai caldă decât astăzi, cu temperaturi maxime de 18 grade. Ploaia va reveni și precipitațiile așteptate sunt de 2 mm.

Vremea de mâine 15 la munte

Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va avea temporar înnorări și local, îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Vremea de mâine 15 mai la mare

Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar cele minime se vor încadra între 11 și 13. Noaptea, vor fi condiții de ceață.

Temperatura apei mării va avea valori de 13...15 grade.

Redactia Observator
