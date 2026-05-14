Vremea de mâine 15 mai. Temperaturile urcă la 25 de grade, dar revin ploile şi grindina. Unde vor fi furtuni
După nopţi reci, cu temperaturi apropiate de pragul îngheţului în unele zone din ţară, vremea începe să se încălzească joi. Meteorologii anunţă maxime de până la 25 de grade în sudul Olteniei şi al Munteniei, însă instabilitatea atmosferică revine în vest şi la munte, unde sunt aşteptate ploi, descărcări electrice şi chiar grindină. În estul Transilvaniei se va forma brumă, iar ceaţa îşi va face simţită prezenţa în mai multe regiuni.
Vremea la noapte
La noapte, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în estul și în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 13 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre -3 grade, unde se va forma brumă. Izolat în centrul, sudul și estul țării va fi ceață.
Vremea de mâine 15 mai în ţară
Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în jumătatea de vest a teritoriului și la munte. Îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în Banat, Crișana, local în zona de munte, în Oltenia, în Maramureș, precum și în vestul și în sud-vestul Transilvaniei. Izolat cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în nordul litoralului și 25 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 3 grade. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea, va fi ceață.
Vremea de mâine 15 mai în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va încălzi și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade, mai coborâtă în zona preorășenească spre 9 grade
La Cluj, vremea va fi puțin mai caldă decât astăzi, cu temperaturi maxime de 18 grade. Ploaia va reveni și precipitațiile așteptate sunt de 2 mm.
Vremea de mâine 15 la munte
Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale la mijlocul lunii mai. Cerul va avea temporar înnorări și local, îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Pe suprafețe mici, cu precădere pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea, va fi ceață.
Vremea de mâine 15 mai la mare
Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ziua anterioară. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade, iar cele minime se vor încadra între 11 și 13. Noaptea, vor fi condiții de ceață.
Temperatura apei mării va avea valori de 13...15 grade.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage