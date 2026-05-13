Vremea de mâine, 14 mai 2026. România rămâne sub influența aerului rece. Ploi slabe și brumă în unele zone

România are parte în continuare de o vreme mai rece decât normalul perioadei, chiar dacă temperaturile încep să crească ușor de la o zi la alta.

Meteorologii anunță pentru intervalul 14 -16 mai cer variabil, ploi slabe în mai multe regiuni și chiar lapoviță și ninsoare la munte, la altitudini mari.

Vremea mâine în țară

Joi, vremea va rămâne răcoroasă în toată țara. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea, precipitațiile se vor muta spre Banat.

La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot coborî până la -1 grad, unde vor exista condiții de brumă. Izolat se va forma ceață.

Vremea mâine în București

În Capitală, vremea va continua să fie mai rece decât normalul perioadei. Cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă, cu cer variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 19–20 de grade. Minima nopții va coborî până la 7-10 grade.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea se menține rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe la altitudini mari, unde trecător pot apărea lapoviță și ninsoare.

De vineri, temperaturile vor începe să crească treptat și în zonele montane, însă vor continua ploile de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. În zona montană înaltă, vântul va avea unele intensificări.

