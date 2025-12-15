Vremea de mâine 16 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime de 15 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va fi noros şi se va forma ceaţã, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Cerul va fi noros şi cu precãdere dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimã va fi de -1...1 grad.

Presiunea atmosferică va creşte uşor.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 6 grade.