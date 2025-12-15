Antena Meniu Search
Vremea de mâine 16 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime de 15 grade

Vremea continuă să fie mai caldă decât cea specifică datei. Maximele se vor încadra între 3 şi 15 grade şi minimele între -9 grade. Iată prognoza meteo de mâine 16 decembrie. 

la 15.12.2025 , 15:17
Vremea de mâine 16 decembrie. Mai cald decât normalul perioadei. Maxime de 15 grade

La noapte, în zona joasã a Olteniei şi Munteniei şi izolat a Banatului şi Crişanei precum şi pe arii restrânse în Dobrogea, Transilvania, Maramureş şi sudul Moldovei, va fi nebulozitate stratiformã şi ceaţã, trecãtor asociatã şi cu burniţã. În restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin la munte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra în general între -7 şi 4 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 decembrie în ţară

Va fi nebulozitate stratiformã în general persistentã şi ceaţã, trecãtor asociatã cu burniţã, în zonele joase de relief din sud, sud-est şi pe arii mai restrânse în vestul, nord-vestul şi centrul ţãrii, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului, iar noaptea şi în Moldova. Valorile termice diurne se vor situa în marea lor majoritate peste cele specifice datei, cu precãdere în zonele deluroase şi montane, iar la nivel naţional maximele vor fi între 3 şi 15 grade şi minimele între -9 grade în depresiuni, cu precãdere din estul Transilvaniei şi 6 grade pe litoral şi în zonele deluroase din vest. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere în sud şi est, iar în rest va fi variabilã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va fi noros şi se va forma ceaţã, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Cerul va fi noros şi cu precãdere dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimã va fi de -1...1 grad.

Presiunea atmosferică va creşte uşor.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va fi de 6 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 16 decembrie la munte

Vremea va fi frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în Munţii Banatului. Valorile termice diurne vor creşte, iar cele din timpul nopţii vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.

Harta temperaturi România

