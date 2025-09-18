Vremea de mâine 19 septembrie. Se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 28 de grade
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Va ploua doar izolat, pe alocuri. Maximele zilei vor fi încadrate între 19 şi 28 de grade.
La noapte, cerul va fi variabil în vest şi nord şi mai mult senin în restul ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali şi de Curburã (70...90 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 şi 15 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali spre 0 grade, unde vor fi şi condiţii de brumã. Spre finalul intervalului, pe arii restrânse, va fi ceaţã.
Vremea de mâine 19 septembrie în ţară
Vremea va fi în general frumoasã şi se va încãlzi uşor în majoritatea regiunilor. Vor fi temporar înnorãri în nordul, centrul şi estul ţãrii, dar averse slabe se vor semnala doar izolat, pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare la munte. În rest cerul va fi variabil spre senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã, iar la viteze mai mici şi în Dobrogea, cu precãdere pe litoral şi în deltã. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 şi 18 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 5...6 grade. În a doua parte a nopţii se va forma ceaţã, mai ales în Transilvania şi pe vãi. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 19 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...11 grade, cu cele mai scãzute valori în zona preorãşeneascã.
Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi uşor. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 26...27 de grade, iar cea minimã de 11...14 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va urca la 23 de grade.
Vremea de mâine 19 septembrie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua (rafale în general de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 25 de grade, iar cele minime între 16 şi 18 grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 17... 19 grade.
Vremea de mâine 19 septembrie la munte
Vremea va fi în general frumoasã şi se va încãlzi uşor. În cursul zilei, vor fi temporar înnorãri, dar averse slabe se vor semnala doar izolat. Noaptea cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã. În a doua parte a nopţii, izolat pe vãi şi în depresiuni se va forma ceaţã.
