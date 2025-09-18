Vremea de mâine 19 septembrie. Se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 28 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...11 grade, cu cele mai scãzute valori în zona preorãşeneascã.

Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi uşor. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 26...27 de grade, iar cea minimã de 11...14 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se încălzeşte uşor faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va urca la 23 de grade.