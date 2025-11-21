Vremea de mâine 22 noiembrie. Se răceşte în jumătate de ţară. În celelalte zone, temperaturi peste normal

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 noiembrie în ţară

Vremea va fi caldã pentru aceastã datã în centrul şi sudul teritoriului şi chiar deosebit de caldã în sud-est, dar în celelalte regiuni se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã. Vor fi înnorãri, iar aria precipitaţiilor se va extinde dinspre vest, astfel cã vor cuprinde aproape toatã ţara, cu excepţia Dobrogei, unde acestea se vor semnala doar pe spaţii mici. În Oltenia şi posibil în vestul Munteniei, dupã-amiaza vor fi averse şi pe alocuri descãrcãri electrice. Din orele serii la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã, iar local în Câmpia de Vest, apoi şi în nordul şi vestul Moldovei precum şi în estul Transilvaniei, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare.

Izolat se va depune polei. Îndeosebi în Carpaţii Meridionali şi în zona submontanã a Olteniei şi Munteniei, cantitãţile de apã vor fi de 20...25 l/mp, iar izolat de peste 35 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele montane (rafale peste 90 km/h) şi temporar în regiunile sud-estice (în general viteze de 45...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi de la 3...4 grade în nordul Moldovei şi în dealurile Crişanei, pânã spre valori în jurul a 21 de grade în Dobrogea şi sud-estul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 0 şi 12 grade, cu valori uşor mai mari pe litoral. La începutul intervalului, pe arii restrânse va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.