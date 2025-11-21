Vremea de mâine 22 noiembrie. Se răceşte în jumătate de ţară. În celelalte zone, temperaturi peste normal
Vremea se răceşte semnificativ în unele regiuni, însă va fi caldã pentru aceastã datã în centrul, sudul şi sud-estul teritoriului.
La noapte, cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, local în Oltenia şi pe arii restrânse în Moldova şi Muntenia. Pe crestele montane şi posibil în extremitatea de nord-vest a Moldovei, trecãtor vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei. În zona montanã a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu se vor acumula cantitãţi de apã de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali unde vor fi rafale de peste 80...90 km/h şi cu viteze mai mici, de 30...50 km/h, şi în Dobrogea. Temperaturile minime se vor situa între 2 şi 14 grade, uşor mai ridicate pe litoral. Va fi ceaţã local în sud şi est şi izolat în rest.
Vremea de mâine 22 noiembrie în ţară
Vremea va fi caldã pentru aceastã datã în centrul şi sudul teritoriului şi chiar deosebit de caldã în sud-est, dar în celelalte regiuni se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã. Vor fi înnorãri, iar aria precipitaţiilor se va extinde dinspre vest, astfel cã vor cuprinde aproape toatã ţara, cu excepţia Dobrogei, unde acestea se vor semnala doar pe spaţii mici. În Oltenia şi posibil în vestul Munteniei, dupã-amiaza vor fi averse şi pe alocuri descãrcãri electrice. Din orele serii la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã, iar local în Câmpia de Vest, apoi şi în nordul şi vestul Moldovei precum şi în estul Transilvaniei, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare.
Izolat se va depune polei. Îndeosebi în Carpaţii Meridionali şi în zona submontanã a Olteniei şi Munteniei, cantitãţile de apã vor fi de 20...25 l/mp, iar izolat de peste 35 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele montane (rafale peste 90 km/h) şi temporar în regiunile sud-estice (în general viteze de 45...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi de la 3...4 grade în nordul Moldovei şi în dealurile Crişanei, pânã spre valori în jurul a 21 de grade în Dobrogea şi sud-estul Munteniei, iar cele minime se vor situa în general între 0 şi 12 grade, cu valori uşor mai mari pe litoral. La începutul intervalului, pe arii restrânse va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 22 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 9...11 grade. Mai ales spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţã.
Cerul va avea înnorãri, persistente dimineaţa când vor fi condiţii şi de ceaţã şi cu o probabilitate mai mare seara şi noaptea când temporar va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimã va fi de 7...8 grade.
Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.Vremea de mâine 22 noiembrie
În Cluj, vremea se răceşte din nou drastic. Temperaturile scad cu peste 10 grade.
Vremea de mâine 22 noiembrie la munte
Cerul va avea înnorãri şi pe arii extinse va ploua, însã din orele serii treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã. Izolat se va depune polei. Îndeosebi în Carpaţii Meridionali cantitãţile de apã vor fi de 20...25 l/mp, iar izolat de peste 35 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe creste (rafale de peste 90 km/h). Valorile termice vor scãdea în majoritatea masivelor.
