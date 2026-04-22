Vremea va deveni instabilă în următoarele ore, cu intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Meteorologii anunță rafale puternice, mai ales la munte, dar și episoade de brumă și ceață în unele zone.

- Vremea de mâine 23 aprilie. Vânt puternic în toată țara și temperaturi scăzute

În ţară, în această noapte, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Temperaturile minime coboară până la -5 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi până la 7 grade. Pe alocuri se va forma brumă și, izolat, ceață.

Vremea de mâine 23 aprilie în ţară

Joi, vremea va deveni vântoasă în toată țara. În mai multe regiuni, inclusiv Moldova, Transilvania și Dobrogea, rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar în unele zone din nord-est chiar 70–90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, iar minimele între -3 și 9 grade. Ploile vor fi slabe și izolate.

Vremea de mâine 23 aprilie în București şi Cluj

În Capitală, vremea va fi în general normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, atingând viteze de 45–50 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 18–19 grade, iar minima va coborî până la 4–7 grade.

La Cluj, ziua de joi vine cu vreme răcoroasă și vânt moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 15 grade, în timp ce minima va coborî până la aproximativ 5 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar șansele de precipitații sunt reduse. Vântul va sufla din sector nord-vestic, cu viteze în jur de 15–20 km/h, însă în cursul zilei pot apărea intensificări. De altfel, zona se află sub atenționare de vânt, fiind emis cod galben în intervalul 09:00 – 22:00 şi cod portocaliu între orele 12:00 – 20:00. Rafalele pot deveni puternice în acest interval.

Vremea de mâine 23 aprilie la munte

La munte, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–90 km/h, iar la peste 1600 de metri altitudine poate ajunge chiar la 90–130 km/h. În zonele înalte vor apărea precipitații mixte, iar condițiile meteo vor fi dificile, mai ales pe creste. Noaptea, vântul va mai slăbi în majoritatea zonelor, dar va continua să bată intens pe culmi.

