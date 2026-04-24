Vremea se menține în limite normale pentru această perioadă, cu o ușoară încălzire pe timpul zilei, dar cu nopți răcoroase, mai ales în zonele depresionare.

Vremea de mâine, 25 aprilie. Temperaturi plăcute, dar nopți reci și vânt puternic la munte

În unele regiuni vor apărea înnorări trecătoare, iar la munte vântul va sufla cu putere.

Vremea de mâine 25 aprilie în țară

Pe parcursul zilei de mâine, valorile termice vor crește ușor în nord, nord-est și centru, apropiindu-se de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate în Carpații Orientali și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade, cu valori mai scăzute, spre -1 grad, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-vest și centru.

Vremea de mâine 25 aprilie în București şi Cluj

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21 de grade, iar cea minimă va fi de 9 -10 grade, mai scăzută la periferie, spre 7 grade.

În Cluj-Napoca, vremea va fi în general plăcută, cu cer variabil pe parcursul zilei. Dimineața, temperaturile vor porni de la 5 - 6°C, cu cer parțial noros, dar fără precipitații. Pe măsură ce ziua avansează, soarele va deveni mai prezent, iar la orele prânzului se vor înregistra valori de până la 16°C, cu o senzație termică ușor mai scăzută din cauza vântului slab până la moderat. După-amiaza va fi cea mai caldă parte a zilei, cu maxime de aproximativ 19°C și cer variabil, alternând între perioade senine și nori trecători. Spre seară, temperaturile vor scădea ușor spre 15°C, iar cerul va rămâne în general senin, cu șanse foarte mici de precipitații. Vântul va sufla slab spre moderat.

Vremea de mâine 25 aprilie la munte

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, în special în Carpații Orientali. Vântul va avea intensificări, mai ales în zona înaltă, unde rafalele pot atinge 70 - 90 km/h pe timpul nopții. Temperaturile vor fi mai scăzute, iar în depresiuni se vor înregistra valori apropiate de pragul de îngheț și condiții de brumă.

