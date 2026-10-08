Vremea de mâine, 9 octombrie. Temperaturi de până la 30 de grade. Unde sunt aşteptate ploi şi furtuni

Vremea de mâine, 9 octombrie. Va fi mult mai cald decât în mod obişnuit pentru această perioadă în mare parte din ţară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade în sudul şi centrul Munteniei, în timp ce în regiunile vestice, nordice şi centrale se va răci uşor. Meteorologii anunţă ploi slabe, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în mai multe zone, în special la munte.

În noaptea de joi spre vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări şi averse în mai multe regiuni. Ploile vor fi însoţite de descărcări electrice în Maramureş, local în Crişana şi izolat în Banat, vestul şi nordul Transilvaniei, precum şi în nordul Moldovei. Cantităţile de apă vor fi cuprinse între 1 şi 9 litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zonele montane, în special pe creste, unde rafalele vor atinge viteze de 60-80 km/h.

Temperaturile minime vor varia între 0 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 17 grade în Dealurile de Vest. În depresiunile Carpaţilor Orientali se va forma brumă, iar în estul, sud-estul şi centrul României, pe suprafeţe restrânse, va apărea ceaţa.

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Vremea de mâine 9 octombrie în ţară

Vineri, 9 octombrie, valorile termice vor scădea în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar se vor menţine peste cele specifice acestei perioade. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureş, Transilvania şi în zonele montane sunt aşteptate averse slabe, în general de 2-7 litri pe metru pătrat, însoţite de descărcări electrice.

Ploi izolate vor fi posibile şi în Banat, Crişana şi Moldova. Vântul va avea intensificări locale, cu rafale de 35-45 km/h, în timp ce pe crestele Carpaţilor Orientali şi ale Munţilor Apuseni vitezele vor ajunge la 60-90 km/h.

În restul teritoriului, vremea se va încălzi şi va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe, cu cantităţi de 1-3 litri pe metru pătrat, vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureş şi 30 de grade în sudul şi centrul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni şi 17 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, se va forma ceaţă.

Vremea de mâine 9 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea de vineri, 9 octombrie, va fi în continuare frumoasă şi mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor creşte în orele amiezii, când maxima va ajunge la 28-29 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab şi moderat. În timpul nopţii, temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 11 şi 13 grade.

În Cluj-Napoca, vremea va fi schimbătoare, cu perioade însorite, dar și câteva averse. Temperatura maximă va ajunge la 23 de grade, valoare resimțită și de organism, în timp ce probabilitatea de precipitații va fi de 69%. Cantitățile de apă vor fi de aproximativ 2,3 litri pe metru pătrat, iar ploile vor dura, în total, aproximativ o oră și jumătate. Vântul va sufla dinspre vest-nord-vest cu 9 km/h, însă rafalele vor putea atinge 30 km/h. Cerul va fi acoperit de nori în proporție de 55%, iar probabilitatea de furtuni cu descărcări electrice va fi de 14%.

Vremea de mâine la munte

La munte, vremea va fi schimbătoare vineri, 9 octombrie, în special în Carpaţii Occidentali şi local în Carpaţii Orientali şi Meridionali. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt aşteptate averse slabe şi descărcări electrice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, de 2-7 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 35-45 km/h, iar pe crestele Carpaţilor Orientali şi ale Munţilor Apuseni vitezele vor ajunge la 60-90 km/h.

Deşi temperaturile vor scădea în masivele montane din vestul şi nordul ţării, valorile termice se vor menţine peste cele obişnuite pentru această perioadă. Cele mai importante fenomene meteorologice vor fi ploile slabe, descărcările electrice şi rafalele puternice de vânt de la altitudini mari.