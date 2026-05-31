Vremea se schimbă radical şi devine instabilă în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, pe alocuri, vijelii şi grindină. Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei, însă ploile pot aduce cantităţi importante de apă în intervale scurte de timp.

Vremea de mâine 1 iunie. Prima zi de vară vine cu ploi torenţiale, vijelii şi grindină

Vremea la noapte

La noapte, cerl va avea temporar înnorări și se vor semnala averse slabe pe spații mici în nord, centru și est și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 17 grade. Spre sfârșitul intervalului se va forma ceață, cu precădere în sud-est.

Vremea de mâine 1 iunie în ţară

Vremea va fi în general instabilă. Cu precădere din a doua parte a zilei, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40-50 l/mp. În restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe areale mici, îndeosebi în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 19 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade. Pe spații mici, în partea a doua a nopții, se va forma ceață.

Vremea de mâine 1 iunie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15-16 grade.

La Cluj, vremea va fi mult mai rece decât astăzi. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius, iar ploile vor reveni pe parcursul zilei. Sunt aşteptate precipitaţii de 4 mm. Vântul va fi mult mai slab comparativ cu astăzi şi va atinge 9 km/h.

Vremea de mâine 1 iunie la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt aşteptate averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, iar pe alocuri pot apărea vijelii şi grindină.

În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat se pot acumula 40-50 l/mp.

Vremea de mâine 1 iunie la mare

Pe litoral, vremea va fi caldă, dar instabilă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 şi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar probabilitatea de ploi va fi ridicată, mai ales pe parcursul după-amiezii. Aversele pot fi însoţite de descărcări electrice.

Temperatura apei mării va fi de aproximativ 19 grade.

