Video Simulare AI. Cum s-a produs avalanșa de pe Valea Coştilei în care un locotenent ISU a murit

O avalanșă produsă sâmbătă după-amiază pe Valea Coștilei, în Munții Bucegi, s-a soldat cu moartea unui schior surprins de valul de zăpadă, în timp ce se afla în afara pârtiilor. Alte două persoane au scăpat tefere, iar salvamontiștii au intervenit de urgență, însă eforturile de resuscitare nu au avut rezultat.

de Redactia Observator

la 02.05.2026 , 17:16
Un schior a murit în avalanşa produsă sâmbătă în munţii Bucegi. Alte două persoane au scăpat tefere. Cei trei, schiori cu experienţă, se aflau în afara pârtiilor amenajate, pe Valea Coştilei.

Cei doi supravieţuitori ai tragediei sunt coborâţi de către salvamontişti în staţiune.

Cum s-a produs tragedia din Munţii Bucegi

Primele concluzii arată că bărbatul care a murit a fost cel care a declanşat avalanşa, valul de zăpadă ducându-l un kilometru, până în zona refugiului Coştila, au declarat reprezentanţii Salvamont. Acolo a fost găsit şi i s-au aplicat manevre de resuscitare timp de o oră, fără rezultat. 

Video-ul a fost realizat cu AI pe baza descrierilor martorilor.

Locotenent-colonelul Dan Colniceanu, în vârstă de doar 35 de ani, a fost declarat decedat în zona Văii Coștilei, într-un incident care a provocat un val de emoție în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut.

ISU Brașov a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, descriindu-l pe ofițer ca pe un profesionist dedicat și un pasionat al muntelui. Trupul neînsufleţit al bărbatului va fi preluat de un elicopter.

