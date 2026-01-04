Vremea de mâine 5 ianuarie. Episod de vreme severă, cu viscol şi ninsori în toată ţara. Maxime de 6 grade
Un episod de vreme severă aduce precipitații extinse, ninsori la munte și intensificări ale vântului în următoarele ore. Noaptea va fi dominată de nori și ninsoare în multe regiuni, iar luni vremea rămâne închisă, cu viscol în zonele montane.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a țării, cu perioade de cer variabil doar în extremitatea nordică. Temporar, se vor semnala precipitații, cu o probabilitate mai redusă în nord. Ploile vor predomina în Dobrogea și în zonele de câmpie din Oltenia și Muntenia, în timp ce în Moldova, Banat și în dealurile subcarpatice din sud vor fi mai ales ninsori. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi exclusiv sub formă de ninsoare. Cantități mai însemnate de apă, de 10-15 l/mp, se vor acumula cu precădere în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul și nordul Olteniei, precum și în Carpații Meridionali și Occidentali. La munte, se va depune strat de zăpadă, în general de 10-15 cm, iar în zonele joase de relief, stratul de zăpadă va avea grosimi de 5-15 cm. În zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, ninsoarea va fi viscolită.
Pe arii restrânse, în special în jumătatea sudică a teritoriului, se vor semnala depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă a Carpaților de Curbură și a Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 60-80 km/h. Temporar, vântul va viscoli ninsoarea și va reduce vizibilitatea. Izolat, intensificări mai slabe ale vântului vor fi posibile și în regiunile sudice. Temperaturile minime, preponderent negative, se vor încadra între -12 grade Celsius în Maramureș și 6 grade pe litoral. Izolat, se va forma ceață.
Vremea de mâine 5 ianuarie în ţară
Vremea se va menține în general închisă, iar temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei de luni, la munte vor predomina ninsorile.
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, la începutul intervalului vor fi ninsori și lapoviță, apoi precipitații mixte - ploaie, lapoviță și, pe arii restrânse, ninsoare - care vor favoriza local depuneri de polei și formarea ghețușului. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp, iar stratul de zăpadă se va depune local: la munte, cu grosimi de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va forma un strat nou, în general de 3-10 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.
În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent. Aici, stratul de zăpadă nou depus va ajunge la 20-30 cm, echivalentul a 20-30 l/mp. În zona înaltă, vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. În Dobrogea, precum și în restul Olteniei și al Munteniei, vor predomina ploile, în general slabe cantitativ. Pe arii restrânse, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari în Dobrogea, de 45-55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea, unde în sudul regiunii se vor atinge până la 14 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 8 grade, cu valori mai mari pe litoral.
Local, în sudul și sud-estul țării, precum și pe arii mai restrânse în restul teritoriului, se va forma ceață.
Vremea de mâine 5 ianuarie în Bucureşti şi Cluj
În București, valorile termice diurne vor continua să scadă față de zilele precedente și se vor apropia de normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ploua. Mai ales la începutul intervalului, vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei, cu viteze de 30-35 km/h, iar noaptea va fi, în general, slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 0 și 1 grad. Pe timpul nopții, vor fi condiții de ceață.
La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 0 grade Celsius. Precipitațiile sub formă de ploaie se vor intensifica, cantitățile estimate fiind de aproximativ 7 mm. Pe parcursul zilei de mâine, există șanse ridicate de revenire a ninsorilor, probabilitatea de apariție a zăpezii fiind de peste 78%.
Vremea de mâine 5 ianuarie la munte
Pe parcursul zilei de luni, în zonele de munte vor predomina ninsorile, iar local se va depune strat de zăpadă. În general, grosimea stratului de zăpadă va fi de 10-20 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent. Aici, stratul de zăpadă nou depus va ajunge la 20-30 cm, echivalentul a 20-30 l/mp. În zona înaltă, vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, determinând viscol puternic și vizibilitate foarte redusă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰