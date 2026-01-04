Vremea de mâine 5 ianuarie. Episod de vreme severă, cu viscol şi ninsori în toată ţara. Maxime de 6 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 5 ianuarie în ţară

Vremea se va menține în general închisă, iar temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei de luni, la munte vor predomina ninsorile.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, la începutul intervalului vor fi ninsori și lapoviță, apoi precipitații mixte - ploaie, lapoviță și, pe arii restrânse, ninsoare - care vor favoriza local depuneri de polei și formarea ghețușului. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp, iar stratul de zăpadă se va depune local: la munte, cu grosimi de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va forma un strat nou, în general de 3-10 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent. Aici, stratul de zăpadă nou depus va ajunge la 20-30 cm, echivalentul a 20-30 l/mp. În zona înaltă, vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. În Dobrogea, precum și în restul Olteniei și al Munteniei, vor predomina ploile, în general slabe cantitativ. Pe arii restrânse, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari în Dobrogea, de 45-55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea, unde în sudul regiunii se vor atinge până la 14 grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 8 grade, cu valori mai mari pe litoral.

Local, în sudul și sud-estul țării, precum și pe arii mai restrânse în restul teritoriului, se va forma ceață.