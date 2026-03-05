Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 6 martie. Maxime de până la 15°C la început de primavară, dar și nopți cu temperaturi negative

Vremea se menține relativ blândă la început de martie, însă nu vor lipsi schimbările termice de la o regiune la alta. Meteorologii anunță cer variabil, rafale de vânt mai puternice în estul țării și în zona montană, dar și temperaturi care pot coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, maximele vor ajunge până la 15 grade, iar ceața își va face apariția pe arii restrânse.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 18:39
Hartă meteo România Hartă meteo România Galerie (4)

Cerul va fi variabil în cursul nopții, însă în sud-estul țării sunt așteptate înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea ușoare intensificări în estul teritoriului, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40...45 km/h. Vântul va fi mai puternic și în zona înaltă a Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60...65 km/h. Temperaturile minime vor varia semnificativ de la o regiune la alta: vor coborî până la -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral valorile vor urca până la 4 grade. Pe alocuri, mai ales în zonele joase, se va forma și ceață.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 6 martie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice de mâine vor fi apropiate de cele din intervalul precedent în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei sunt așteptate înnorări în estul teritoriului. Cu toate acestea, probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă. Spre noapte, norii se vor aduna temporar și în regiunile sudice. Vântul va avea intensificări în timpul zilei în Moldova și în nordul Dobrogei, unde rafalele vor atinge 50...65 km/h. Temporar, vântul va sufla mai tare și în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei, dar și pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60...65 km/h. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 și 15 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -10...-8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Cele mai ridicate valori nocturne, de 4...6 grade, se vor înregistra în Dealurile de Vest. Dimineața și, mai ales, pe timpul nopții, ceața își poate face apariția pe arii restrânse.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 6 martie în Bucureşti şi Cluj

În București, ziua de mâine aduce vreme frumoasă și destul de caldă pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12...13 grade, în timp ce minima nopții va coborî la -2...1 grad. Dimineața și, mai ales, pe timpul nopții, vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se va menține asemănătoare cu cea de astăzi. Temperaturile vor urca până la 11 grade, iar meteorologii nu anunță ploi pentru ziua de mâine.

Vremea de mâine 6 martie la munte

În zona montană, vântul va sufla mai puternic pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 60...65 km/h. În aceste zone înalte, intensificările de vânt se vor resimți mai ales pe parcursul zilei, iar pe culmile expuse senzația de frig va fi accentuată.

Hartă meteo zona montană

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Primele imagini publicate de Radu Vâlcan de la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a surprins prezentatorul
Primele imagini publicate de Radu Vâlcan de la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a surprins prezentatorul
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 6 martie. Maxime de până la 15°C la început de primavară, dar și nopți cu temperaturi negative