Vremea de mâine 6 martie. Maxime de până la 15°C la început de primavară, dar și nopți cu temperaturi negative

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se va menține asemănătoare cu cea de astăzi. Temperaturile vor urca până la 11 grade, iar meteorologii nu anunță ploi pentru ziua de mâine.

Vremea de mâine 6 martie la munte

În zona montană, vântul va sufla mai puternic pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 60...65 km/h. În aceste zone înalte, intensificările de vânt se vor resimți mai ales pe parcursul zilei, iar pe culmile expuse senzația de frig va fi accentuată.