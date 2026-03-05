Vremea de mâine 6 martie. Maxime de până la 15°C la început de primavară, dar și nopți cu temperaturi negative
Vremea se menține relativ blândă la început de martie, însă nu vor lipsi schimbările termice de la o regiune la alta. Meteorologii anunță cer variabil, rafale de vânt mai puternice în estul țării și în zona montană, dar și temperaturi care pot coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, maximele vor ajunge până la 15 grade, iar ceața își va face apariția pe arii restrânse.
Cerul va fi variabil în cursul nopții, însă în sud-estul țării sunt așteptate înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea ușoare intensificări în estul teritoriului, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 40...45 km/h. Vântul va fi mai puternic și în zona înaltă a Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60...65 km/h. Temperaturile minime vor varia semnificativ de la o regiune la alta: vor coborî până la -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral valorile vor urca până la 4 grade. Pe alocuri, mai ales în zonele joase, se va forma și ceață.
Vremea de mâine 6 martie în ţară
Valorile termice de mâine vor fi apropiate de cele din intervalul precedent în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei sunt așteptate înnorări în estul teritoriului. Cu toate acestea, probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă. Spre noapte, norii se vor aduna temporar și în regiunile sudice. Vântul va avea intensificări în timpul zilei în Moldova și în nordul Dobrogei, unde rafalele vor atinge 50...65 km/h. Temporar, vântul va sufla mai tare și în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei, dar și pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60...65 km/h. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 și 15 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -10...-8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Cele mai ridicate valori nocturne, de 4...6 grade, se vor înregistra în Dealurile de Vest. Dimineața și, mai ales, pe timpul nopții, ceața își poate face apariția pe arii restrânse.
Vremea de mâine 6 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, ziua de mâine aduce vreme frumoasă și destul de caldă pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12...13 grade, în timp ce minima nopții va coborî la -2...1 grad. Dimineața și, mai ales, pe timpul nopții, vor fi condiții de ceață.
La Cluj, vremea se va menține asemănătoare cu cea de astăzi. Temperaturile vor urca până la 11 grade, iar meteorologii nu anunță ploi pentru ziua de mâine.
Vremea de mâine 6 martie la munte
În zona montană, vântul va sufla mai puternic pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 60...65 km/h. În aceste zone înalte, intensificările de vânt se vor resimți mai ales pe parcursul zilei, iar pe culmile expuse senzația de frig va fi accentuată.
