Înscrierea în clasa pregătitoare 2026-2027. Calendar şi acte necesare. Ce copii trebuie înscrişi

Înscrierea în clasa pregătitoare începe din 28 martie

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 începe pe 28 martie 2026 și marchează startul procedurii oficiale prin care părinții își pot înscrie copiii în învățământul primar.

Este important ca părinții să fie pregătiți din timp cu toate documentele necesare și să respecte termenele stabilite de Ministerul Educației pentru a evita întârzierile sau problemele administrative.

Ce copii trebuie înscrişi la clasa pregătitoare în 2026

Această perioadă vizează în special copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, dar și cei care au 5 ani, la cererea părinților și după evaluarea comisiei școlare.

Evaluarea copiilor care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie 2026 pot fi înscriși în clasa pregătitoare doar la cererea părinților, iar admiterea lor depinde de evaluarea comisiei școlare. Această evaluare are rolul de a stabili dacă micuții sunt pregătiți din punct de vedere emoțional, social și cognitiv pentru a face față cerințelor școlii. Comisia analizează abilitățile de comunicare, adaptarea la reguli și activități, precum și nivelul de autonomie în desfășurarea sarcinilor simple, pentru a decide dacă înscrierea în clasa pregătitoare este potrivită.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, părinții trebuie să pregătească următoarele acte:

Certificatul de naștere al copilului.

Actele de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali.

Dovada adresei de domiciliu sau reședință, pentru a stabili prioritatea la școala de circumscripție.

Fișa medicală completată și semnată de medicul pediatru, care atestă starea de sănătate a copilului.

Alte documente specifice, după caz, cum ar fi cereri speciale pentru copii cu nevoi educaționale speciale sau dovezi privind frați deja înscriși în școală.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026-2027 începe pe 28 martie, iar respectarea calendarului și pregătirea actelor este esențială pentru un proces fără probleme. Părinții trebuie să fie atenți la termene, documente și criteriile de eligibilitate pentru a asigura un start reușit în viața școlară a copiilor.

