Vremea de mâine 3 martie. Zi însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maxime de 18 grade

Ziua de mâine aduce temperaturi peste normalul perioadei în toată ţara. Cerul va fi variabil, cu şanse reduse de precipitaţii. Dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţă pe arii restrânse, iar în unele zone, în special la munte, vântul va avea uşoare intensificări.

de Daniela Ciucă

la 02.03.2026 , 17:17
Vremea de mâine 3 martie. Zi însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maxime de 18 grade

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse, îndeosebi în centru și sud, se va semnala ceață.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 3 martie în ţară

Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul, estul și sud-estul teritoriului, însă doar izolat sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Moldova. Temperaturile maxime se vor situa între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -6 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea de mâine 3 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, iar în primele ore ale intervalului și din nou în a doua parte a nopții probabilitatea de apariție a norilor joși stratiformi și/sau a ceții va fi ridicată. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -1 și 2 grade.

Vremea de mâine 3 martie la Bucureşti

În Cluj-Napoca, vremea de mâine aduce maxime de 13 grade și minime de -1 grad pe timpul nopții. Cerul va fi însorit, iar noaptea se va menține senin. Șansele de precipitații sunt reduse, iar vântul va sufla moderat.

Vremea de mâine 3 martie la munte

La munte,vremea se menţine în general frumoasă, cu temperaturi peste normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în zona Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură, însă sunt posibile ploi slabe izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, însă în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură vor fi intensificări, cu rafale care pot atinge 55-65 km/h.

Vremea de mâine 3 martie la munte

Observator » Vremea » Vremea de mâine 3 martie. Zi însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maxime de 18 grade