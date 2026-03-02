Vremea de mâine 3 martie. Zi însorită, cu temperaturi peste normalul perioadei. Maxime de 18 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 3 martie în ţară

Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul, estul și sud-estul teritoriului, însă doar izolat sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Moldova. Temperaturile maxime se vor situa între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -6 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea de mâine 3 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, iar în primele ore ale intervalului și din nou în a doua parte a nopții probabilitatea de apariție a norilor joși stratiformi și/sau a ceții va fi ridicată. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -1 și 2 grade.