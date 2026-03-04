Vremea de mâine 5 martie. Primăvara își intră în drepturi cu temperaturi peste medie. Maxime de 18 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 5 martie în ţară

Valorile termice vor fi peste mediile multianuale ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe în timpul zilei în vest, centru și în extremitatea sudică a teritoriului, iar spre seară și noaptea mai ales în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în nordul și centrul Moldovei și izolat în nordul Dobrogei, unde vitezele pot ajunge în general la 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 8 și 18 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea de mâine 5 martie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară, când vor fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă de 1-3 grade. Dimineața și mai ales noaptea pot apărea condiții de ceață.