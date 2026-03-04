Vremea de mâine 5 martie. Primăvara își intră în drepturi cu temperaturi peste medie. Maxime de 18 grade
Joi, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii martie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate în unele regiuni, iar dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului în jumătatea vestică a țării, iar ulterior și în restul regiunilor. Izolat, pot apărea ploi slabe în Banat, Oltenia, Crișana și Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse, mai ales în centrul, sudul și estul țării, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 5 martie în ţară
Valorile termice vor fi peste mediile multianuale ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe în timpul zilei în vest, centru și în extremitatea sudică a teritoriului, iar spre seară și noaptea mai ales în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în nordul și centrul Moldovei și izolat în nordul Dobrogei, unde vitezele pot ajunge în general la 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 8 și 18 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.
Vremea de mâine 5 martie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară, când vor fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă de 1-3 grade. Dimineața și mai ales noaptea pot apărea condiții de ceață.
În Cluj-Napoca, ziua de joi aduce o maximă de aproximativ 14 grade și o minimă de -1 grad. Cerul va fi parțial noros pe parcursul zilei, iar spre seară va deveni mai mult noros. Vântul va sufla slab, iar probabilitatea de precipitații rămâne redusă.
Vremea de mâine 5 martie la munte
La munte, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60-70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 8 și 18 grade, iar cele minime între -8 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.
