După ce imaginile crunte de la lagărul de exterminare de la Suraia au şocat o ţară întreagă, procurorii au continuat ancheta şi la alte adăposturi ai căror proprietari au transformat eutanasierea bietelor animale într-o afacere de milioane. Mascaţii au descins în 20 de locuri din 4 judeţe şi au săltat nouă indivizi suspectaţi că au încasat bani publici să rezolve problema animalelor fără stăpân. În loc să încerce să-i dea spre adopţie, i-au ucis. Atât de prolifică era afacerea că proprietarul unui adăpost din Giurgiu a încercat să îşi autorizeze un incinerator, să şteargă mai uşor urmele măcelului.

De-abia se crăpase de ziuă când un adăpost din Giurgiu s-a umplut de mascaţi. Anchetatorii au informaţii că şi aici ar fi fost eutanasiaţi ilegal mii de câini.

După ce şi-a căutat câinele dispărut mai bine de două săptămâni, o femeie din Argeş l-a găsit la Uzunu. Câinele era cipat, avea inclusiv numărul de telefon al proprietarului trecut pe zgardă. Cu toate acestea, nimeni nu a contactat-o. Iar administratorii au încercat să o mintă.

"S-a încercat a mi se spune că vine de la Constanţa, că nu e câinele meu. Am spus clar, poate să vină de pe Lună, eu câinele mi-l recunosc. […] Câinele este traumatizat, se uită doar în pământ, nu-mi răspunde nici măcar când îl strig. Absolut, mi-e teamă! […] Ce caută câine din Argeş în Giurgiu mă întreb", a explicat femeia.

Proprietarul adăpostului, blocat în Dubai

Mascaţii nu l-au găsit acasă pe proprietarul adăpostului. E blocat în Dubai. Astăzi ar fi trebuit să se apere în faţa Colegiului Medicilor Veterinari - după ce plângerile penale împotriva sa au început să se strângă, riscă să îşi piardă dreptul de a profesa. În urmă cu doar câteva luni, cerea avizul autorităţilor locale să monteze un incinerator în adăpost.

"În scris am dat către agenţia de mediu că nu suntem de acord cu acest incinerator. […] Am auzit zvonuri cum că au fost controale, ar fi găsit nereguli, că ar fi fost câini omorâţi", a explicat Dumitru Iordache, primarul din Călugăreni.

La adăpostul Uzunu, din judeţul Giurgiu:

70% dintre câinii aduşi în adăpost au murit prin eutanasie;

8% au murit de boli sau alte cauze;

21% au fost adoptaţi.

16.000 câini au murit în adăpostul de la Uzunu în ultimii 3 ani

Investigaţia jurnaliştilor snoop.ro a scos la iveală orori de neimaginat: 16.000 de câini ar fi murit în adăpostul de la Uzunu în ultimii trei ani. În ultimii cinci ani, poliţiştii au deschis nu mai puţin de 10 dosare penale, inclusiv pentru infracţiuni de ucidere a animalelor cu intenţie, fără drept. Cu toate acestea, adăpostul a funcţionat bine-mersi. Ba mai mult, ar fi încasat, potrivit aceloraşi surse, peste 1,3 milioane de euro de la 10 primării, din 6 judeţe.

"Doar unul dintre contracte valora 100 de mii de lei. Adăpostul de aici, din satul Uzunu, l-a câştigat în luna octombrie a anului trecut şi s-a angajat că va aduna de pe străzi peste 100 de câini, asta deşi nu aveau condiţiile necesare", a mai spus reporterul Observator Denisa Dicu.

Reporter: Este adevărat că se făceau eutanasieri ilegale aici, la dumneavoastră? Aveaţi acest drept?

Proprietara adăpostului: Nu s-au făcut eutanasieri ilegale.

Alt adăpost, aceleaşi practici ilegale.

"Mi-au cerut 600 de lei, altfel nu o să-mi dea căţeaua. [...] Zic ce se întâmplă în cazul în care nu o să plătesc cei 600 de lei? Atunci o să o omorâm după 14 zile", a spus proprietarul unui animal capturat, Marin Simion.

Pe cine dau vina angajaţii de la astfel de adăposturi

Angajaţii dau vina pe administratori şi spun că ei habar nu aveau că e ilegal să eutanasieze câinii.

Medic veterinar la adăpostul Boldeşti-Scăeni: Nu ştiam treaba asta şi vorbiţi cu dânsa (n.r. proprietara adăpostului) pentru mai multe detalii, vă rog.

Reporter: Dar vă spuneau...

Medic veterinar: Nu ştiu să vă zic altceva, îmi pare rău.

Reporter: Dar câţi câini aţi omorât?

Medic veterinar: Nu ştiu să vă zic.

Reporter: Dar procedura care era?

Medic veterinar: Vorbiţi, vă rog, cu doamna administrator.

Surse din rândul anchetatorilor spun că şi Direcţiile Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din Prahova şi Giurgiu sunt vizate, după ce ar fi făcut controale la cele două adăposturi şi ar fi închis ochii la nereguli.

