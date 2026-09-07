Vremea de mâine 8 septembrie. România, între 2 și 32 de grade: diferențe mari de temperatură între regiuni

Vremea se va menține frumoasă, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. În vestul și sudul țării va deveni local călduros, cu maxime ce vor ajunge până la 32 de grade în Banat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

La noapte, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1...2 grade în zonele depresionare și 16...18 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 septembrie în ţară

Vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 septembrie în Bucureşti

La noapte, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, apropiată de cea specifică datei, va fi de 11...14 grade.

Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade și cea minimă de 11...15 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 septembrie la munte

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor marca o creștere față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în prima parte a zilei masivele sudice, unde va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, izolat pe văi și în depresiuni va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 septembrie pe litoral

Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va avea unele înnorări ziua, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade. Spre dimineață, trecător va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.