Ger năprasnic în toată țara, ninsori şi viscol până pe 15 ianuarie. Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se răceşte semnificativ, meteorologii anunţă ger năprasnic în toată țara. Vor fi temperaturi de până la -18 grade, ninsori și viscol până la mijlocul lunii ianuarie.

Vremea va deveni deosebit de rece în toată țara în acest sfârșit de săptămână iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administrația Națională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie.

Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă, cu minime termice de -14...-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noaptea și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze de în general de 40...50 km/h în zonele joase și de 60...70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Meteorologii notează că până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Prognoza specială pentru Bucureşti. Lapoviță și ninsoare, până marți dimineața

în perioada 9 ianuarie, ora 10:00 - 10 ianuarie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 și zero grade.

Potrivit sursei citate, de sâmbătă dimineața până duminică, la ora 8:00, cerul va fi mai mult noros și, temporar, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, urmând să se depună strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, în timp ce minima va oscila între -5 și -4 grade.

De asemenea, în intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 - 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece în București, cerul va fi noros și va ninge. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi ajunge la cel mult -2 grade, iar cea minimă la -5 grade.

Totodată, între 12 ianuarie, ora 80:00, și 13 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, iar cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de -1 grad, în timp ce minima va fi ajunge la -10 grade.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 9 ianuarie ora 10:00 - 13 ianuarie, ora 10:00, Municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

