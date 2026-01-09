Ger năprasnic în România. Temperaturile se apropie de pragul de minus 20 grade în vestul ţării. Frigul se întinde peste ţară şi se menţine până săptămâna viitoare. Zăpada aşternută s-a transformat astăzi în polei. Deszăpezirea maşinii sau alegerea hainelor potrivite din garderobă au fost provocările zilei pentru mulţi români care au uitat cum e iarna adevărată.

După o noapte cu minus 5 grade Celsius, zăpada aşternută în Capitală a îngheţat complet şi i-a întârziat pe părinţi la serviciu şi pe elevi la şcoală.

Polei pe şosele şi trotuare: zeci de oameni, răniţi

Din nefericire, pentru mulți oameni drumurile au dus la spital. La cele cinci spitale din Capitală care au gărzi pentru ortopedie au ajuns într-o singură zi 100 de pacienți cu fracturi.

Pentru alții, zăpada a fost o bucurie.

Gerul a dat peste cap transportul feroviar

Ca de fiecare dată, gerul şi zăpada au dat peste cap mersul trenurilor. O garnitură care trebuia să vină de Budapesta la Bucureşti a avut întârziere de 9 ore.

Angajat: Aşa a intrat, cu întârzierea asta.

Reporter Observator: Deci din Ungaria vine cu întârzierea asta.

Angajat: De la Budapesta, aşa a intrat în ţară. Nu ştiu să vă spun.

Reporter Observator: Şi când ajunge?

Angajat: Diseară.

Drumul de la Galaţi la Arad a durat o zi și-o noapte.

"Noi suntem plecaţi de la Galaţi, a avut şi ăla întârziere, am stat în Bucureşti, am pierdut legătura iniţială, ne-am urcat în ăsta. Suntem plecaţi de 27 de ore. Cred că am bătut recordul", a spus o femeie.

Călătorii au înfruntat şi frigul. Trenul personal Arad - Simeria pare că vine din Siberia.

Cea mai rece zonă din ţară, -19 grade

Polul frigului a fost însă la 50 de kilometri de Timişoara, la Banloc, minus 19 grade Celsius.

Pentru şoferi deszăpezirea maşinilor de dimineaţă a fost o provocare.

Și alegerea hainelor a fost dificilă mai ales că mulţi nu mai au garderoba adaptată pentru iarna adevărată.

Viscol la munte, drumuri greu practicabile

La Rânca, drumarii nu au reuşit să facă faţă viscolului de dimineaţă. La prânz, a ieşit soarele pentru turişti.

"Ne aşteptam să nu urcăm, dar autorităţile şi-au făcut treaba. În continuare ţin lanţurile că nu ştiu ce o să fie", a precizat un cuplu.

La Constanţa, zăpada pe plajă nu i-a speriat pe temerari. Ei spun că baia în marea îngheţată e bună pentru imunitate.

Gerul persistă până luni în aproape toată ţara. Nordul Moldovei intră sub atenţionare de cod galben în această seară, iar de mâine trei sferturi din ţară. Temperaturile minime vor fi între -18 și -6 grade.

