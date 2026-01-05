Ninsori abundente, viscol şi polei în trei sferturi din ţară. Vântul a suflat cu până la 90 de kilometri pe oră şi a rupt cablurile electrice. Aproape o sută de mii de familii au fost lăsate fără curent de la începutul anului, iar o parte din ele încă aşteaptă remedierea avariilor. Meteorologii nu vin cu veşti bune nici în zilele viitoare: după încă o noapte de ninsoare, ne aşteaptă temperaturi de minus 15 grade Celsius.

Pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este în vigoare un cod portocaliu. Mai ales la peste 1400 de metri altitudine, ninge viscolit, rafalele ajung la 80-90 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea este redusă. În staţiunea Rânca, un bărbat a ieşit în decor într-o curbă uşoară, chiar dacă avea cauciucuri de iarnă. După accident, şoferii nu au mai fost lăsaţi să urce pe munte fără lanţuri antiderapante sau la volanul autoturismelor care nu erau 4x4.

Trei sferturi din ţară se află sub cod galben de ninsori abundente, viscol şi polei. Avertizarea meteo este în vigoare până mâine dimineaţă, dar poate fi prelungită.

"Meteorologii anunţă ninsori puternice în zona montană a judeţului Gorj, astfel condiţiile meteo rămân dificile pentru şoferi", a explicat reporterul Observator Laura Ilioiu.

Drumuri blocate de nămeţi şi risc de avalanşă la Bâlea Lac

În Munţii Apuseni, drumurile sunt blocate de nămeţi. Autorităţile au trimis o şeniletă după un bătrân care acuza dureri toracice. Salvarea a fost la limită.

"Viscol foarte, foarte puternic. Rafalele de peste 25 de metri pe secundă. Şi vizibilitatea absolut zero", a punctat cineva.

Stratul de zăpadă a trecut de un metru şi jumătate pe Vârful Omu, iar la Bâlea Lac este risc 4 din 5 de avalanşă.

"Există risc ca persoanele să rămână blocate dacă pleacă pe anumite drumuri montane fără să se asigure că pot să se întoarcă dacă se pot modifica condiţiile meteo. Am avut şi o avalanşă declanşată, din ce a fost anunţat de colegii de la Salvamont, de doi schiori", a spus şeful DSU, Raed Arafat.

În Straja, schiorii au rămas în pensiuni din cauza viscolului.

La Brașov, vântul puternic a închis telegondola Postăvarul Expres și telescaunul Ruia. La Sinaia, drumul către Cota 1.400 a fost închis temporar.

Şi drumul naţional care leagă Târgu Jiu de Băile Herculane a fost blocat zeci de minute după ce un copac a cedat sub greutatea zăpezii.

Vântul a rupt mai multe cabluri electrice, iar 10.000 de familii sunt în continuare fără curent, jumătate dintre ele doar în judeţul Hunedoara. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a trimis mai multe generatoare în zonă până la remedierea avariilor.

Fără energie electrică a rămas şi Spitalul din Abrud, din cauza fluctuaţiilor de curent. Acum se alimentează de la generator. 35 de pacienţi sunt internaţi acolo.

Inundaţii în Mehedinţi după ce s-a topit zăpada

În Mehedinţi, ploaia a topit zăpada aşternută şi a provocat inundaţii. Pompierii au muncit o zi întreagă pentru evacuarea apei.

Localnic: Canalizările sunt, dar nu fac faţă.

Reporter: Cât de mare e apa?

Localnic: Eu ştiu? În spate e posibil să fie acum pe undeva la un metru.

În Timişoara, oamenii se plâng că nimeni nu a curăţat trotuarele, iar la noapte temperaturile vor trece sub pragul îngheţului.

"În oraşe iarna nu arată ca în poze. A început cu ninsoare, care s-a transformat în lapoviţă, iar acum e ploaie. Meteorologii spun că dacă temperaturile vor continua să scadă poate apărea poleiul, care dă dureri de cap şoferilor şi testează echilibrul pietonilor", a relatat reporterul Observator Iulia Pop.

"Hai că noi în faţa blocului le mai curăţăm, noi locatarii, dar aici, pe artere, cine?", a spus un localnic.

Aproape 200 de fracturi şi entorse în 48 de ore, la Cluj-Napoca

Poleiul face deja probleme în Cluj-Napoca. Medicii de la spitalul de ortopedie s-au confruntat cu aproape 200 de fracturi şi entorse în 48 de ore.

Femeie: Mergeam spre magazin şi am alunecat.

Reporter: Era gheaţă, era zăpadă?

Femeie: Era gheaţă sub zăpadă.

"O clipă de neatenţie, vârsta. Voiam să mătur zăpada, fix asta făceam", a spus o altă localnică.

Toate cele 4 săli de operaţii funcţionează la foc continuu.

"Au fost făcute cam 10 intervenţii chirurgicale în condiţii de gardă. Au fost chemaţi de acasă colegi, pentru a reuşi să rezolvăm cât mai repede", a explicat medicul primar al secţiei de Ortopedie-Traumatologie, Horea Benea.

Meteorologii anunţă 2 săptămâni cu ninsori la munte şi precipitaţii în zona de câmpie. Gerul va predomina pe timp de noapte, cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius.

