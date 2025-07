La doar câteva ore după ce premierul României, Ilie Bolojan, a anunţat pachetul doi de măsuri fiscale, vicepremierul Dragoş Anastasiu a venit în platoul Observator pentru a explica noile reforme.

Măsuri pentru situaţii de criză

"Lumea ne-a reproşat că am început greşit", a declarat în exclusivitate pentru Observator vicepremierul Dragoş Anastasiu.

Corect! Aţi început cu noi cei care plătim taxe.

"Am început de jos în sus, nu de sus în jos, şi a fost un moment de management de criză, am avut foarte puţine zile la dispoziţie să luăm primele măsuri ca să nu intrăm cu maşina în zidul care se chema retrogradarea ratingului de ţară", a continuat Anastasiu.

Pachetul doi de măsuri fiscale vizează consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Ţinta principală sunt salariile directorilor.

Salarii nebazate pe performanţă

"Avem salarii câteodată nejustificate şi acolo trebuie să luăm măsuri. Acolo unde avem performanţă, nu am o problemă că vin din partid, eu am o problemă de competenţă. Poate să vină din orice partid, pentru mine nu este important, nici nu sunt om politic, sunt aici să ajut la eficientizare. Va trebui să avem o terapie diferenţiată. Nu putem să tratăm cu acelaşi medicament tot spitalul. Avem sute de companii la care va trebui să ne uităm cu un ochi critic, pe fiecare în parte şi să începem să ne eficientizăm, că, de fapt, despre asta este vorba", a explicat vicepremierul.

Guvernul loveşte şi în companiile de stat din subordinea ministerelor.

200 de companii de stat analizate

"Sunt vreo 200 de companii la care ne uităm. Ne uităm şi la ceea ce se cheamă "guvernanţă", cum anume putem să monitorizăm şi să controlăm. Avem o entitate a statului care se cheamă AMEPIP, care a fost un jalon din PNRR la noi şi care există, dar este încă nefuncţională sau rău funcţională. Există legea, există şi autoritatea şi ea însăşi va trebui să o reformăm foarte repede ca să poată să fie funcţională. Ne uităm la lege, la autoritate şi după aceea ne uităm la fiecare minister cu tot portofoliul de companii, vedem şi le împărţim pe căprării. Unele sunt cu profit, unele sunt cu pierderi, unele sunt esenţiale pentru România", a spus Dragoş Anastasiu.

Iar aici, Executivul se loveşte de legea în vigoare care îi protejează şefii companiilor de stat.

"Unii sunt cu contracte foarte bine făcute şi care sunt greu sau aproape deloc modificabile dacă nu avem indicatori de performanţă care să dovedească", afirmă Anastasiu.

Sunt blindaţi de contracte şi nu le pot schimba.

"Unii da, în momentul de faţă, alţii sunt în curs de... şi acolo va trebui să acţionăm repede. Cei care sunt cumva cu contractele în buzunar, vom vedea ce putem face prin lege, în aşa fel încât să nu fim în pericolul să ne explodeze lucru acesta în faţă peste ceva timp", a explicat vicepremierul român.

Fiind la bază om de afaceri, Dragoş Anastasiu susţine că experienţa în domeniul business-ului îi este folositoare şi în Guvern: "Eu am fost într-o situaţie foarte grea cu firmele mele în 2009-2010, foarte aproape de insolvenţă. Am mai trecut prin diverse crize şi am făcut ceea ce se cheamă "turn around", adică întoarcem din foarte rău către mai bine".

Vicepremierul Dragoş Anastasiu este încrezător că măsurile de austeritate vor creşte credibilitatea României în faţa finanţatorilor: "Am câştigat credibilitate şi s-a întâmplat să vedem ieri împrumuturi ale României într-un volum foarte mare, împrumuturi la care dobânda a scăzut şi doar pe ce s-a împrumutat România ieri, economia pe an faţă de ce ne-am fi împrumutat acum o lună, e de peste 30 de milioane de euro. Deci astea sunt primele semnale ale pieţelor că suntem pe drumul bun".

Dragoş Anastasiu câştigă 14 mii de lei şi a cerut public să i se reducă salariul.

