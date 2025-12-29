Speriaţi de scumpiri, românii au mizat pe valută. Potrivit celor mai recente date primite de la BNR, în 2025 am adunat în depozite mai mulţi euro şi dolari, în încercarea de a ne proteja economiile. De leu am uitat sau am vrut să uităm la cum arată lucrurile aşa se face că avem cu 16% mai multe depozite în monede străine şi mai stabile.

Anul acesta, românii au fugit de leu. Tot mai mulţi şi-au mutat banii în euro şi dolari, într-o reacţie clară de apărare în faţa scumpirilor.

Potrivit datelor BNR, economiile în valută au crescut cu peste 16% într-un an, de peste zece ori mai repede decât cele în lei. În total, românii şi firmele au în bănci 207 miliarde de lei în valută. Cei mai mulţi bani vin de la populaţie. Oamenii aveau la final de noiembrie economii în euro şi dolari de aproape 140 de miliarde de lei, cu 15,7% mai mult decât anul trecut.

În schimb, economiile în lei abia mai cresc. Depozitele în moneda naţională au urcat cu doar 1,4%, până la 442 de miliarde de lei. Cum preţurile au explodat, banii din cont valorează mai puţin.

Articolul continuă după reclamă

Per total, la final de noiembrie, românii şi firmele aveau în bănci aproape 650 de miliarde de lei.

Cum explică specialiştii fenomenul

"Noi numim asta, în practică, dolarizarea unei economii. Apare atunci când încrederea în moneda naţională scade. [...] Dacă ne uităm la leu, leul este foarte inflaţionist, în timp ce celelalte monede au o inflaţie în spate mult mai redusă. [...] În economia românească sunt o serie de preţuri care sunt legate de euro: preţurile apartamentelor, maşinilor, mai ales ale maşinilor la mâna a doua. Românii încearcă să securizeze aceste economisiri, economisind în moneda în care vizează cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată. [...] Îi sfătuiesc în continuare pe români să economisească. Nici nu contează în ce economisesc. Economisirea este cu atât mai importantă atunci când vremurile nu sunt atât de favorabile; economisim pentru a avea pe ce să punem mâna în caz de necaz" a explicat analistul economic Cristian Păun.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰