Codul portocaliu de furtună s-a simțit puternic în Cluj-Napoca, iar vijelia le-a testat îndemânarea piloților care au fost nevoiți să aterizeze pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, din oraș. O filmare realizată de Cluj Spotting arată cum piloții mai multor aeronave au folosit tehnica "crabbing" pentru a ateriza în siguranță.

Aterizări spectaculoase la Cluj-Napoca, pe furtună. Ce înseamnă "crabbing" - sursa: Cluj Spotting

În filmarea de peste trei minute sunt imortalizate aterizările a șapte aeronave venite din Anglia, Germania, Italia și Egipt.

De altfel, unul dintre avioane a aterizat abia din a doua încercare.

Pentru a contracara viteza vântului (peste 90 km/h), piloții au mutat botul aeronavelor în direcția vântului, perpendicular pe pistă. Chiar înainte de aterizare, au realiniat avionul cu axul pistei, pentru a-l aduce la pământ în siguranță. Această tehnică este numită "crabbing", după mersul în lateral al crustaceelor.

Totuși, nu este simplu și implică multă măiestrie și atenție din partea piloților, pentru a putea aduce pasagerii în siguranță la sol. Pasageri, care, de altfel, au simțit destul de puternic cum au fost "scuturați" de rafalele de 21 până la 31 de noduri.

Duminică, 28 decembrie, a fost cod portocaliu de vânt puternic în jumătate de țară. În zona montană, rafalele au atins chiar și 180 km/h. La Cluj, viteza vântului estimată de meteorologi a fost între 70 și 90 km/h.

