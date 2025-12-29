Video Zile libere 2026. Când se pot face minivacanţe şi care sunt cele mai bune perioade pentru concedii
Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, incluzând sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice.
O parte dintre acestea cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii, creând condiții ideale pentru mini-vacanțe.
Lista completă a zilelor libere legale din 2026:
- 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou
- 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
- 3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (catolici)
- 5 aprilie (duminică) – Paștile (catolici)
- 6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști (catolici)
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (ortodocși)
- 12 – 13 aprilie (duminică, luni) – Prima și a doua zi de Paști (ortodocși)
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 24 mai (duminică) – Rusaliile (rit catolic)
- 25 mai (luni) – A doua zi de Rusalii (rit catolic)
- 31 mai (duminică) – Rusaliile (rit bizantin)
- 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii (rit bizantin)
- 1 iunie (luni) – Ziua Copilului
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
- 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
Mini-vacanțe posibile în 2026
- Anul Nou (1 – 4 ianuarie) – Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere legale, iar legarea cu weekendul poate oferi o mini-vacanță de patru zile.
- Paștele catolic (3 – 6 aprilie) și Paștele ortodox (10 – 13 aprilie) – Patru zile libere consecutive, de vineri până luni, una dintre cele mai consistente mini-vacanțe ale anului.
- 1 Mai – Ziua Muncii cade vineri, permițând un mini-concediu de trei zile fără a consuma zile de concediu.
- Rusaliile (24 – 25 mai și 31 mai – 1 iunie) – Duminică și luni libere, care se leagă natural de weekend și oferă o pauză de două zile consecutive.
- Sfântul Andrei și Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie) – Două zile libere legale, luni și marți, ce pot fi unite cu weekendul pentru o mini-vacanță de patru zile.
- Crăciunul (25 – 26 decembrie) – Prima zi de Crăciun cade vineri, urmată de sâmbătă, oferind posibilitatea unei vacanțe prelungite prin includerea zilei de duminică.
