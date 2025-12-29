Am avut parte şi de vreme de iarnă veritabilă în aceste zile... la munte a fost în vigoare un cod roşu de viscol, iar vântul a bătut cu peste 120 de kilometri pe oră. La Rânca, în plin sezon turistic, nu s-a putut urca în staţiune, din cauza vremii. Abia azi de dimineaţă Transalpina a putut fi curăţată şi redeschisă circulaţiei. Astăzi, vântul a mai scăzut în intensitate, dar Moldova, Dobrogea, Oltenia şi zona montană din sud au rămas sub atenţionare cod galben.

A fost cod roşu de viscol în zonele montane, la altitudini de peste 1.700 de metri, până luni la ora 10. A nins puternic şi vântul a bătut cu peste 120 de kilometri pe oră. Vremea a gonit turiştii din Rânca. În staţiune nu s-a mai putut urca ieri, iar cine a vrut să coboare a trebuit să apeleze la plugurile drumarilor, pentru a elibera calea. Abia azi de dimineaţă, şoseaua a putut fi curăţată şi deschisă circulaţiei, în condiţii de iarnă.

Rafalele puternice au făcut bucăţi şi un cabinet medical al Salvamontului, amplasat pe Muntele Păpuşa, tot în judeţul Gorj.

O bucată din acoperişul unui bloc, smulsă de rafale la Iaşi

Articolul continuă după reclamă

Vânt distrugător a fost şi în comuna Tomeşti din judeţul Iaşi. Acolo a fost cod portocaliu, iar o bucată mare din acoperişul unui bloc a fost smulsă de rafalele care s-au apropiat de 100 de kilometri pe oră.

În Paşcani, mai mulţi copaci au fost puşi la pământ, iar în Câmpina, oamenii care au avut curaj să iasă pe stradă s-au speriat pur şi simplu de puterea vântului.

"Ia priviţi ce vijelie în Câmpina. A dat şi bradul jos. [...] Ceva de nedescris. Un vânt demenţial" au declarat martorii.

Şi reţeaua de tensiune a fost afectată, iar o parte dintre localnici au rămas, în plină iarnă, fără electricitate şi fără apă potabilă.

Turişti din Republica Moldova, blocaţi în zona montană a judeţului Argeş

În Suceava, vremea le-a dat bătăi de cap mai ales şoferilor. Din cauza viscolului puternic, un camion a derapat, iar două autoturisme s-au ciocnit.

În Neamţ, salvamontiştii au intervenit după ce un bărbat a alunecat şi şi-a rupt piciorul. De ajutorul salvatorilor montani au avut nevoie şi patru turişti din Republica Moldova rămaşi blocaţi în zona montană a judeţului Argeş.

"Din păcate vremea nu prea ne ajută nici astăzi. Este ceaţă, vizibilitate redusă. Aici, la 1.500 avem un vânt de 40-50 km/h. Colegii mei sunt echipaţi, ştiu ce au de făcut, astfel încât să realizeze cu îndeplină siguranţă această misiune" spunea şeful Salvamont Argeş, Cristian Toma.

În ultimele 24 de ore, doar în judeţul Braşov, pompierii au intervenit pentru 7 copaci căzuţi şi 8 elemente de construcţii desprinse.

În Cluj, avioanele au întâmpinat probleme la aterizare din cauza vântului puternic.

Litoralul, afectat de vremea extremă. Porturile s-au deschis abia luni

Şi litoralul a fost afectat de vremea rea. Închise de vijelie, porturile au fost deschise abia azi. În plus, pe plajele din Constanţa s-a format ieri şi fenomenul de cliffing.

"Are ca principală origine diferenţa de nivel dintre plaja submersă şi cea emersă, adică plajele, una pe care o vedem şi una pe care n-o vedem, sub apă. Această diferenţă este de metri, peste doi metri. În consecinţă, apare atunci când bate valul de furtună, brizanţii, apare fenomenul ăsta de terasare" a explicat doctorul în ştiinţe Adrian Bâlbă.

Astăzi, vântul mai scade puţin în intensitate, dar Moldova, Dobrogea, Oltenia şi zona montană din sud rămân sub atenţionare cod galben. Iar de Anul Nou vântul va sufla cu putere... în Ardeal şi la munte va ninge, iar în sudul şi în estul ţării, rafalele de 30 - 40 de kilometri pe oră vor accentua senzaţia de frig.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰