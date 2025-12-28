Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, duminică 28 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, duminică, 28 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 09:56
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în zilele precedente, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.597 dolari sau 74.413 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.866 dolari sau 74.625 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 89.155 dolari sau 75.356 euro.

