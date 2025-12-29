Fie că sunt la regim sau încă mai așteaptă, românii nu ar trebui să rateze Babicul de Buzău de pe platouri. Specialitatea din carne calcă pe urmele cârnaților de Pleșcoi și chiar îi depășește în topurile internaționale, lăsând în urmă și mult mai celebrul Salam de Sibiu. Gustul picant și rețeta tradițională i-au convins pe gurmanzi să îl desemneze cel mai bun produs din carne din România. Babicul de Buzău ocupă locul 2 în Sud-Estul Europei și locul 17 la nivel mondial, printre cele mai apreciate delicatese din lume.

"Babicul făcut la Buzău arată, uitați și dumneavoastră cum este la ora actuală. Am început să-l facem în perioada din noiembrie.", spune Valerică Petrache, producător.

Totul pentru ca acum, de Sărbători, să fie numai bun de pus pe masă. Reţeta tradiţională este păstrată cu stricteţe la Buzău, moştenită din generaţie în generaţie.

"Ca să fie tradițional, trebuie să creștem porcii în curtea noastră, vițelul tot în curtea noastră, plus că trebuie să avem și ardei nemțesc. L-am afumat cu lemn de salcâm, ca să ia gustul ăla și de la lemn, dulceaţa aia, și de la fumul respectiv.", spune producătorul Valerică Petrache.

Fiecare babic are personalitatea lui: mai crud sau mai uscat, mai blând sau mai iute. Iar secretul stă în ingredientele simple, curate şi bine dozate.

Reporter: Ce îi dă iuțeala asta? Ce se pune pentru iuţeală?

Bătrână: Boiaua. Boia. Numai din carne de porc. Atât, absolut nimic.

Reporter: De unde vin clienţi?

Bătrână: Din București, de afară, de peste hotare.

Reporter: Şi ce zic?

Bătrână: Că le place, să le facem babic în continuare.

Potrivit TasteAtlas, Babicul de Buzău s-a clasat pe primul loc la finalul anului 2025, în topul produselor din carne din România, peste mult mai cunoscutul salam de Sibiu sau carnaţii cabanos.

"E făcut din carne de vită cu porc, lucrat cum trebuie la macerat, în timp, cu răbdare.", spune o doamnă.

"Eram copil de șase ani. Nu era frigider. Mama băga babicul în soba de teracotă și îl păstra până toamna târziu, la tăiat de ciocani.", mai adaugă un bărbat.

Produsul vedetă a ajuns pe locul 2 în Sud-Estul Europei și pe locul 17 în clasamentul mondial al produselor din carne, alături de cele mai apreciate delicatese din lume.

Cârnații de Pleșcoi, simbol al bucătăriei tradiționale românești

Renumiţii cârnaţi de Pleşcoi sunt şi ei la loc de cinste în gastronomia românească. În localitatea buzoiană, sute de clienți calcă zilnic pragul carmangeriilor.

"Au gustul mai aparte decât ceilalți și ăștia pe care i-am luat eu nu sunt foarte uscați. Merg și pe grătar, merg și prăjiți.", mai spune o clientă.

"Pun în ei papricaș, rețeta lor, habar nu am, important e că de aici am mâncat numai gustul ăsta.", menţionează un alt client.

Reţeta are la bază carnea de oaie macerată, la care se adaugă vită şi condimente. Proporţiile precise, dar şi afumarea lentă sunt cele două elemente care conferă gustul inconfundabil.

"Cârnații de Pleșcoi trebuie să respecte criterii. În primul rând, trebuie să avem cel puțin 70% carne lucru de oaie și 30% carne lucru de vită. Dar poate fi şi diferenţiat , adică 90% carne de oaie și 10% carne de vită. Contează foarte mult de carne. Dacă oaia e grasă sau vita.", spune Andrei Marica, proprietar carmangerie.

Tradiția a devenit standard oficial în 2019, când Cârnații de Pleșcoi au obținut certificarea IGP (Indicație Geografică Protejată). Aceasta garantează că produsul este realizat autentic doar în zona delimitată.

