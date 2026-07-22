23 iulie, Aducerea moaştelor Sfântului Foca. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 23 iulie 2026, se prăznuieşte aducerea moaştelor Sfântului Foca, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Foca a trăit în Sinope, în timpul Împăratului Traian. Conform crestinortodox.ro, auzind dregătorul Cetăţii Sinope că Foca se închină lui Hristos, a trimis ostaşii să-l ucidă. Văzându-i, din grădină, trecând pe uliţă, Foca i-a strigat: "Pe cine căutaţi?". Ostaşii au răspuns: "Căutăm pe Foca!". Mucenicul, înţelegând că i s-a apropiat sfârşitul pământesc, le-a zis: "Veniţi la mine şi eu vă voi spune unde îl găsiţi. Îl cunosc foarte bine". I-a primit în casa lui şi i-a ospătat din belşug. La masă, dialogul a continuat:

"- Şi, pentru ce pricină căutaţi pe omul acela?

- Ne-a trimis mai marele să-l ucidem, pentru că este creştin!

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- Rogu-vă, stăpânii mei, rămâneţi până mâine în casa mea, veselindu-vă, mâncând şi bând, iar dimineaţă eu îl voi da vouă, că nimeni nu-l cunoaşte ca mine. Singur îl voi aduce şi-l voi da în mâinile voastre".

În acea noapte, mucenicul Foca n-a dormit deloc. S-a dus în grădină, a mângâiat pentru ultima dată florile şi şi-a săpat apoi mormântul. A împărţit haine şi mâncare săracilor, s-a rugat, iar dimineaţă, când ostaşii l-au întrebat unde este Foca, le-a răspuns: "Eu sunt!".

Cutremuraţi, ostaşii, deşi nu le venea să creadă, au împlinit porunca dregătorului păgân.

Sfântul Foca este cinstit în fiecare an, pe 22 septembrie. Pe 23 iulie facem pomenirea mutării moaştelor Sfântului Foca din Sinope, unde a fost episcop, la Constantinopol, în 403.