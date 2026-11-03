Piața auto tot scade, dar tichetele Rabla dispar într-o clipă. Așa s-a întâmplat și astăzi, la noua sesiune a programului. Banii pentru mașinile electrice s-au terminat în doar câteva minute. Pentru anul viitor, ministerul mediului promite un buget mai mare şi vine şi cu o schimbare: nu vom mai putea cumpăra maşini chinezeşti.

Cel mai repede s-a epuizat bugetul pentru motociclete: în două minute n-a mai rămas un leu. La vehicule electrice şi plug in hibrid, tichetele s-au terminat în cinci minute. Şoferii au avut la dispoziţie 35 de milioane de lei rămaşi după etapa Rabla din iunie.

"O realocare a bugetului care nu a fost cheltuit. Persoanele care nu şi-au ales dealerii în 10 zile şi nu au parcurs etapele de radiere şi casare în 60 de zile. Bugetul a fost reîntregit pentru fiecare categorie", spune Florin Bănică, preşedintele AFM.

Tichetele au avut valori cuprinse între 10.000 de lei şi 18.500, iar cele mai căutate au fost maşinile pentru buget mediu.

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"20-30 de mii. Şi cu acel tichet se scade din sumă. Înseamnă 10% din valoarea respectivă, o valoare considerabilă", spune Cristian Preoteasa, expert auto.

"Interesul ridicat îl observăm pt maşinile hibrid. În varianta plug in hibrid, dacă discutăm despre sportage, mergem în zona de 36-37 de mii. Dar mult mai cerută e varianta hibrid, cu un preţ de pornire 30.790, din care putem scădea finanţarea rabla de 12 mii de lei", spune Bogdan Grigore, director de vânzări.

Noul val de tichete pentru înnoirea parcului auto ar putea resuscita interesul şoferilor - în primele 10 luni s-au înmatriculat cu 10% mai putine masini fata de aceeasi perioada din anul trecut.

Excepția sunt mașinile electrice: în octombrie s-au înmatriculat în jur de 1.500 de maşini, cu 50% mai multe decât anul trecut. Cea mai vândută marcă de la începutul anului este chinezească. La fel și la hibride care se încarcă la priză. Guvernul vrea să sprijine, însă, producătorii europeni, aşa că propune o schimbare majoră de anul viitor.

"Ne propunem să fie o prioritate pentru producătorii din UE. Dacă este cazul, vom veni şi cu îmbunătăţiri. Încurajarea industriei din ţările din ue, şi încurajarea industriei din România", spune Natalia Intotero, ministrul mediului.

"O decizie care nu ar avantaja clientul. Din punct de vedere al industriei europene, e un lucru bine venit", spune Cristian Preoteasa, expert auto.

Vânzările de maşini electrice chinezeşti au crescut de patru ori faţă de anul trecut la noi în ţară. Uniunea Europeană a încheiat un acord cu autorităţile din Beijing pentru a limita şi înjumătăţi importurile la 350.000 de vehicule hibride pe an.