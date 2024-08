Chiriile costă cu 15% în medie mai mult decât anul trecut. În ultimele zile, în marile centre universitare, telefoanele agenţiiIlor sună încontinuu. Se caută studiouri şi apartamente cu două camere.

Cât a ajuns să coste o garsonieră în apropierea facultăţilor

În această perioadă, un studio aflat într-un ansamblu rezidenţial, într-o zină bine conectată la transportul în comun şi studenţească, stă doar câteva zile pe piaţă. În Bucureşti într-un bloc din sectorul 6, aproape de marile facultăţi din Capitală, un studio se închiriază acum cu 450 de euro. La Cluj, însă, preţurile sunt şi mai mari. Pot ajunge la 530-550 de euro pentru o singură cameră. Iar în cazul Constanţei, Iaşului sau Braşovului, preţurile ajung la aroximativ 400 de euro.

"La Cluj avem un preţ mediu de chirie undeva la 12 euro pe metrul pătrat, ceea ce este foarte aproape de preţul de închiriere a unui spaţiu de birouri", spune Sorin Sucală, broker imobiliar în Cluj.

Codruţ a făcut nenumărate drumuri de la Constanţa până să-şi găsească o chirie pe placul lui în Capitală. Nu s-a încadrat în buget şi a fost nevoit să mai scoată 100 de euro din portofel pentru a avea toate condiţiile.

"Mulţi proprietari nu vor să aibă contract cu studenţi. Nici nu apucam să mă leg la şireturi, că mă sunau să rămân acasă. La unele chiar am venit şi când am ajuns am fost anunţat că s-a dat după prima vizionare", spune Codruţ, student.

"Este un deficit foarte mare de garsoniere, cel puţin în zona campusului universitar. La momentul de faţă, nu putem vorbi despre o negociere, pentru că nu găseşti ce să vizionezi", spune Adam Alexandru, broker imobiliar în Bucureşti.

"Una dintre cele mai mari probleme de când stau în Bucureşti e găsirea unei chirii. Ori sunt în zone foarte îndepărtate ca să fie accesibile dacă sunt accesibile, arată deplorabil", spune un tânăr.

Au explodat chiriile în marile oraşe

Piaţa chiriilor a înregistrat o creştere importantă încă de anul trecut, când dobânzile prea mari i au impiedicat pe multi să obţină un credit ipotecar. Analiştii estimează că acest segment va fi într-o cotinuă expansiune în următorii ani.

"Începem şi noi să înţelegem că în anumite situaţii nu e nevoie să-ţi cumperi o casă ca să stai 2,3,5 ani într-un oraş. Poate şi pe termen lung, dacă ai copii, unii mai mici, unii mai mari, nu are sens să faci o achiziţie costisitoare, mai bine îţi variezi chiria pe care ţi-o doreşti", spune Răzvan Munteanu, analist imobiliar.

"Putem spune că generaţiile mai noi au făcut switch-ul spre un stil de viaţă occidental şi atunci nu le mai pasă atât de mult ca până în 40 de ani să-şi deţină propria locuinţă", spune Toma Filipovici, preşedinte APAIR.

şi în campusurile private, care au cam aceleaşi facilităţi ca studiourile rezidenţiale, tarifele au explodat. În capitală o cameră de 45 de mp cu baie şi bucătărie proprie ajunge la 400 de euro lunar.

