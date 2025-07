Administratorul unei bălţi private din Baloteşti, la 30 de km de Bucureşti, îi prinde în plasă pe amatorii de crap, caras ori novac. "Mult mai gustos, mai ales crapul. Are carnea mai bună. Cel de supermarket e mai moale, aici are libertate. Are baltă. Are ce mânca sălbatic o să-l facem weekendul viitor la grătar".

Pescarii întind firul de pe ponton. Dacă vor să lase undiţa din mână, se pot relaxa în una dintre căsuţele amenajate pe marginea bălţii. "120 de lei la ponton dacă vor să stea în aer liber. La ponton 5 kg, la căsuțe 10 kg pe zi, aici au posibilitatea să-l prindă viu, îl prepară și îl pun direct pe grătar. Avem grătare amenajate la căsuțe", a declarat, Ștefan Mehedințu, administratorul bălții de pescuit

În comuna Cărpenișu, tot lângă Bucureşti, e un luciu de apă unde poţi arunca lanseta la păstrăv şi păstrăv somonat. Să nu vă mire dacă trageţi la mall un exemplar de 2 kilograme. Andrei şi gaşca lui avut fir întins azi.

Cine preferă captura direct în sacoşă se orientează către fermele piscicole. 40 de lei costă kilogramul de păstrăv. "Noi livrăm doar în București momentan. Dacă organizezi un grătar în weekend să ai un pește proapăt, un pește proapăt și sănătos crescut aproape în condițiile naturale", a declarat Adrian Păun, administratorul fermei piscicole.

"Vreau să-l văd și în undiță. Mă străduiesc. Întodeauna pescarul este de vină", a declarat un pescar. Un român mănâncă în medie, anual, aproape 10 kilograme de pește. Încă mult sub media europeană.

