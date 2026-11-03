Afacerea cu care Isobel a dat lovitura. A pornit de la un produs din casă, iar acum câștigă 1 mil. € pe lună

În 2020, în timpul pandemiei, Isobel Lorna lucra în ture de noapte într-un depozit Amazon, unde câștiga 10,50 lire sterline pe oră, aproximativ 13 lei pentru pregătirea și ambalarea comenzilor. Șase ani mai târziu, tânăra de 25 de ani a ajuns să încaseze un milion de lire sterline într-o singură lună, după ce și-a lansat propria afacere cu agende de lux.

"Îmi propusesem să ajung la această sumă într-o zi, dar afacerea a crescut peste toate așteptările", povestește Isobel.

Tânăra are peste 857.000 de urmăritori pe Instagram și 1,5 milioane pe TikTok. Pe rețelele sociale, publică imagini din călătorii, evenimente exclusiviste și din viața sa de zi cu zi. Urmăritorii îi apreciază recomandările de produse, dar și sfaturile despre muncă, economii și atingerea obiectivelor personale, potrivit DailyMail.

Cum a ajuns să vândă agende de un milion de lire într-o lună

Afacerea sa, Agende, a pornit de la un produs pe care îl folosea deja, o agendă Louis Vuitton de 600 de lire sterline. După ce a prezentat-o pe rețelele sociale și a observat că urmăritorii au început să o cumpere, i-a venit ideea să creeze o variantă proprie, mai accesibilă.

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Așa a apărut Agende, un brand de agende de lux în format A5, realizate din piele și cu pagini care pot fi înlocuite.

O agendă costă 139 de lire sterline, iar o ediție specială din piele întoarsă ajunge la 159 de lire. Clienții pot cumpăra separat pagini pentru organizarea activităților zilnice, liste de sarcini, planificarea obiectivelor și gestionarea banilor.

Printre accesoriile disponibile se numără o tablă reutilizabilă pentru notițe, un buzunar pentru obiecte personale și chiar o oglindă care poate fi introdusă în agendă. Un set complet poate ajunge la 350 de lire sterline.

Până acum, Isobel a vândut aproximativ 7.000 de agende, iar peste 100.000 de persoane se află pe lista de așteptare.

Tânăra consideră că, în ciuda dezvoltării tehnologiei și a inteligenței artificiale, oamenii continuă să aprecieze organizarea pe hârtie.

"Inteligența artificială este extraordinară, dar obiceiurile tradiționale nu vor dispărea. Există ceva special în a folosi un pix și o foaie de hârtie. Te ajută să fii mai productiv și îți oferă un sentiment de satisfacție", spune ea.

Afacerea cu agende nu este singura sursă de venit a tinerei

Isobel spune că obține lunar între 100.000 și 150.000 de lire sterline din contracte de publicitate și colaborări cu diverse branduri pe Instagram. În perioadele cu vânzări ridicate, precum Black Friday, veniturile sale din astfel de parteneriate pot ajunge la 250.000 de lire sterline.

"Când ai vânzări de un milion de lire, apar și foarte multe probleme. Dar sunt probleme pe care te bucuri să le ai", spune Isobel.

Ea precizează că nu a atras investiții externe pentru lansarea afacerii și că succesul se datorează, în mare parte, comunității pe care a construit-o online.

Înainte de succes, lucra în ture de noapte la Amazon

Isobel a crescut într-un sat liniștit din apropierea orașului Bristol, într-o familie obișnuită, alături de doi frați. Ambii părinți lucrau în sectorul public.

"Am crescut practic înconjurată de vaci. Aveam un singur pub, un magazin și un salon de coafură. Nu am crescut în mașini scumpe și nici nu călătoream la clasa business", povestește ea.

A renunțat la facultate și a început să posteze pe TikTok. Isobel spune că nu era atrasă de sistemul tradițional de învățământ. Deși îi plăcea să învețe lucruri noi, prefera experiențele practice. La 17 ani, în loc să urmeze traseul obișnuit către universitate, a ales un program de ucenicie la o firmă de avocatură. În paralel, a început să publice videoclipuri pe TikTok despre viața sa ca asistentă de marketing într-o companie.

Când a început pandemia, în 2020, tânăra a decis să-și ocupe weekendurile cu un al doilea loc de muncă. Timp de nouă luni, a lucrat vinerea și sâmbăta noaptea într-un depozit Amazon.

"Aveam 19 ani și mă gândeam: de ce să stau acasă în weekend, când aș putea să câștig bani? În pauzele de la Amazon făceam panouri cu imagini despre viața pe care mi-o doream", își amintește ea.

În aceeași perioadă, contul său de TikTok a început să crească rapid. A ajuns la 600.000 de urmăritori, iar videoclipurile în care testa produse cosmetice îi aduceau venituri de șase ori mai mari decât salariul lunar din programul de ucenicie.

După un an și jumătate la firma de avocatură, Isobel a decis să renunțe la locul de muncă și să se dedice complet activității de influencer.

Ce sfat le oferă tinerilor care vor să aibă succes

Astăzi, Isobel conduce propria afacere, deține un Porsche și renovează o locuință în Londra. Tânăra spune că succesul financiar i-a schimbat și modul în care este privită de cei din jur. Totuși, recunoaște că primește inclusiv comentarii negative pentru faptul că vorbește public despre veniturile sale.

Ea consideră că sistemul de învățământ nu le prezintă tinerilor toate oportunitățile profesionale disponibile.

"Am lucrat cu persoane care au început ca frizeri și au devenit milionari. La școală ni se spune că aceasta este o meserie prost plătită. Dar poți construi o carieră de succes din orice lucru care te pasionează. Important este să fii perseverent", explică ea.

În ceea ce privește viitorul, Isobel își dorește ca agendele sale să ajungă în magazine de lux precum Harrods și Selfridges. De asemenea, spune că și-ar dori să scrie o carte. Pentru ea, principiul care a stat la baza succesului este simplu: să își stabilească obiective clare, să economisească și să muncească pentru ceea ce își dorește.