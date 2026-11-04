Cum a încercat Musk să-și "cumpere" un senator. A eșuat lamentabil chiar în Texas, unde și-a mutat imperiul

Lovitură dură pentru Elon Musk la alegerile din SUA. Miliardarul american a picat testul politic după ce a investit sute de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe republicani să câștige cursa pentru Senat. În Texas a fost una dintre cele mai scumpe din istoria SUA. Candidatul susținut de el a fost învins de un fost profesor de 37 de ani. Democratul James Talarico a obținut o victorie istorică într-un stat dominat de republicani de aproape patru decenii. Potrivit Financial Times, Musk și-a folosit atât averea, cât și platforma X pentru a-l denigra pe Talarico, însă implicarea sa s-a dovedit a fi o armă cu două tăișuri. Lovitura este cu atât mai dureroasă cu cât Musk are interese economice uriașe în Texas, unde se află sediile centrale ale Tesla și SpaceX.

Victoria istorică a lui James Talarico în Texas, un fost profesor de 37 de ani, a reprezentat o lovitură nu doar pentru adversarul său, republicanul Ken Paxton, ci și pentru Elon Musk, care a băgat zeci de milioane de dolari în campania candidatului "roșu".

Este prima dată din 1988 încoace când un democrat câștigă un mandat de senator în Texas, un stat considerat de decenii un bastion republican.

Talarico face parte din noua generație a Partidului Democrat american. Susține învățământul public și s-a făcut remarcat prin discursurile sale despre credință, educație și influența miliardarilor în politica americană.

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Musk s-a mutat din California în Texas ca să "scape" de democrați

Ca o ironie a sorții, în 2020, Elon Musk s-a mutat din California în Texas ca să "scape" de politicile democrate și pentru a plăti taxe mai mici.

În campanie, miliardarul și-a folosit puterea financiară pentru a-l ataca pe Talarico. A răspândit chiar fake news pe rețeaua sa de socializare X, unde a sugerat că democratul ar fi fost internat la psihiatrie după ce dispăruse timp de câteva zile din campania electorală.

"Este ceva tare în neregulă cu Talarico", a scris atunci Musk pe X. "Este ceva profund în neregulă cu un sistem politic care îi permite unui miliardar să-și cumpere propriul senator american", a venit replica acestuia.

Chiar în ziua alegerilor, Musk a redistribuit o postare a președintelui Donald Trump, care îl numea pe Talarico "TalaFREAKO", un fel de "Talarico, țăcănitul".

Cursa din Texas, printre cele mai scumpe campanii din istoria SUA

Lupta dintre Paxton și Talarico a fost a doua cea mai scumpă din Statele Unite, cu cheltuieli de peste 430 de milioane de dolari, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuită de republicani, potrivit Financial Times.

Elon Musk a contribuit prin organizația sa politică cu 47 de milioane de dolari. În plus, a direcționat alte 158 de milioane de dolari către un fond național care finanțează campaniile republicanilor pentru Senat. Banii lui Elon Musk s-au dovedit vitali pentru campania lui Paxton.

Republicanii cheltuiseră deja milioane de dolari pentru a-l susține pe rivalul lui Paxton, senatorul John Cornyn, în alegerile interne. Deși Paxton a câștigat cursa din partid și a primit susținerea lui Trump, liderii republicani nu au vrut să-i finanțeze campania.

Nu au dorit să cheltuiască bani grei pentru a-l ajuta, în condițiile în care Donald Trump dispunea de fonduri prin MAGA Inc., organizație care strânge bani pentru a-i susține pe republicanii apropiați de Donald Trump. Intervenția lui Musk a schimbat situația.

"Fără banii lui Elon Musk, campania lui Paxton ar fi fost complet lipsită de sprijin financiar", a declarat Mark Jones, profesor de științe politice în Houston.

"Am transmis un mesaj fiecărui miliardar care face donații uriașe", a spus Talarico în discursul său de victorie.

După ce a mutat sediul central al Tesla în Texas, Musk și-a consolidat aici imperiul. Practic, și-a construit propriul oraș, numit Starbase, în sudul Texasului, unde se află un centru de lansare a rachetelor și sediul central al SpaceX.

Musk, acuzat că a încercat să-şi cumpere un senator

Generozitatea financiară a lui Musk a finanțat, în ultimele săptămâni, o adevărată campanie de denigrare la adresa lui Talarico. Republicanii au făcut reclame politice în care îl atacau pe Talarico pentru declarații mai vechi despre tinerii transgender și imigrație, două dintre cele mai controversate teme din politica americană.

Sprijinul lui Elon Musk s-a dovedit însă o armă cu două tăișuri. Deși banii miliardarului l-au ajutat pe Paxton să-și finanțeze campania, Talarico a profitat de asta pentru a-și ataca adversarul, implicat de-a lungul carierei în mai multe scandaluri.

Talarico l-a acuzat pe Musk că încearcă să-și cumpere propriul senator la Washington. "Pentru Talarico, faptul că Musk încerca să cumpere mandatul de senator a devenit un argument de campanie", a explicat Brandon Rottinghaus, profesor de științe politice în Houston.

Un rol important pentru electoratul american l-au jucat și scandalurile de corupție în care a fost implicat Paxton în perioada în care a ocupat funcția de procuror general al Texasului.

Una peste alta, implicarea lui Elon Musk a stârnit suspiciuni printre alegătorii din Texas. Vishal Patel, un alegător de 42 de ani, a declarat că a votat pentru prima dată cu democrații. A ajuns la concluzia că Musk urmărește avantaje pentru propriile afaceri în schimbul sprijinului financiar oferit republicanilor. "Îmi faci un serviciu, îți fac și eu unul. Va obține ceva de la Texas. Nu există bani oferiți gratis", a spus el.