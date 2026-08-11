Criza de electricitate ne scurtcircuitează finanţele. Facturile ar putea creşte cu până la 30% lunile următoare când contractele expiră şi sunt reînnoite automat cu tarife noi, dacă nu eşti atent. Oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă și importurile scumpe pun presiune pe furnizori, iar costurile suplimentare vor ajunge, treptat, la consumatori.

Contractele cu furnizorii de electricitate reînnoite zilele acestea conţin tarife deja majorate. Iar din septembrie, cele de 1,30 lei se vor majora cu 40 de bani. Asta înseamnă că o familie care consumă 250 de kilowați-oră pe lună va plăti în plus peste 90 de lei pe lună.

"Deja vedem oferte mai mari de la furnizori, 1,5 - 1,6 lei. Putem să vorbim de oferte, inclusiv de la furnizorii mari pentru casnici, de 1,7 - 1,8 lei pe kW. Undeva la 20-30% creşteri nu sunt de exclus", a explicat Corina Murafa, expert în energie.

"Importurile sunt la preţuri ridicate. Ceea ce va reduce competitivitatea agenţilor economici şi, la un anume moment, probabil către toamnă, când vor fi noile contracte, acest lucru se va regăsi chiar şi către populaţie. Nu avem o evaluare cu cât vor creşte preţurile, pentru că nu ştim care va fi perioada în care unitatea 2 va rămâne închisă", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

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Nuclearelectrica nu mai poate livra toată energia promisă prin contracte, după oprirea Reactorului 2. Printre clienți sunt și mari furnizori de energie pentru populație. Aceștia vor trebui să cumpere energia din alte surse, la prețuri mai mari. Costurile suplimentare se vor vedea ulterior in facturi.

Majorări ar putea să apară inclusiv la furnizorul care are acum cele mai mici tarife.

"Deja de dinainte de această criză. Nu reuşeau să-şi acopere tot portofoliul de clienţi din surse proprii. Acum, când au produs şi mai puţin, au acoperit şi mai mult din surse externe. Ca să stea în continuare pe profit, va trebui să crească tarifele. Să ajungă la 1,3 lei, cam aşa ceva", a declarat Corina Murafa.

Orice abonat poate să îşi înlocuiască furnizorul de electricitate fără nicio penalizare, iar trecerea de la o reţea la alta durează, în medie, doar 24 de ore.