Afacerea cu care un sibian a dat lovitura. A săpat un lac în curte, apoi s-a trezit cu turiști din toată țara

Un sibian a pus pe picioare o afacere de familie pornită dintr-o pasiune de o viață. Azi lucrează alături de copii și soție din propria curte și este vizitat de sute de turiști din întreaga țară.

Ovidiu Farcaș din comuna Dârlos, județul Sibiu, avea un singur vis: să aibă propriul loc de pescuit chiar acasă. În 1999 a săpat un lac în curte, fără să se gândească vreo clipă că, peste ani, gospodăria avea să se transforme într-un punct gastronomic căutat de turiști și într-o afacere în care lucrează întreaga familie, scrie Ora de Sibiu.

Ovidiu are astăzi 52 de ani, iar pasiunea pentru pescuit o are încă din copilărie. Lacul din curte a fost primul pas într-o poveste care avea să se dezvolte încet, timp de aproape 30 de ani. La început, lacul era doar locul lui în care să se retragă în liniște.

În 2014, Ovidiu a făcut un pas îndrăzneț. "Prima dată n-a reușit, dar totuși pasiunea și ambiția au făcut să pot, până la urmă, să cresc păstrăv în zona asta", spune el. A continuat să încerce, iar astăzi în bazinele sale cresc păstrăvi somonați care ajung și la câteva kilograme. Unele exemplare au nevoie de aproximativ trei ani pentru a ajunge la dimensiuni impresionante.

Articolul continuă după reclamă

Pasiunea s-a transformat în afacere de familie

Ideea de a transforma totul într-un punct gastronomic a apărut în urma unei vizite a președintei Consiliului Județean Sibiu. Aceasta a văzut gospodăria și i-a spus că locul are toate ingredientele pentru o afacere locală de succes.

Treptat, întreaga familie a intrat în poveste. "La început am fost un pic reticent, după care a devenit o afacere de familie bună și vin destul de mulți oameni", spune Paul, unul dintre fiii lui Ovidiu. Astăzi, el lucrează alături de tatăl său și îl ajută inclusiv la prepararea salamului și cârnaților. Soția lui Ovidiu este, la rândul ei, implicată în gospodărie, iar afacerea a devenit una de familie.

Peștele ajunge în farfurie la câteva minute după ce e scos din apă

Unul dintre lucrurile care îi atrag pe turiști este tocmai faptul că pot vedea de unde vine mâncarea pe care o primesc. Ovidiu merge la bazin, scoate păstrăvul, iar apoi îl pregătește pentru masă. În meniu ajunge cu mămăligă și mujdei, iar pâinea este făcută tot în gospodărie.

Punctul gastronomic funcționează de aproximativ opt ani, iar între timp locul a devenit o destinație pentru oameni veniți din diferite zone. Cei care vor să ia masa trebuie să facă o rezervare telefonică. Ovidiu primește și grupuri pentru zile de naștere, petreceri restrânse sau team building-uri.

În gospodărie au apărut și două căsuțe din lemn, unde turiștii se pot caza și pot rămâne peste noapte. O căsuță pentru patru persoane costă 350 de lei, iar o masă generoasă, în care peștele proaspăt este vedeta, ajunge la cel mult 80 de lei de persoană.