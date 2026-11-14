Magia Crăciunului nu ţine cont de data din calendar şi ne ia pe sus. Primele târguri de sărbători și-au deschis deja porțile, iar mii de vizitatori au venit să admire decorurile și milioanele de luminițe. Atmosfera de poveste vine, însă, la pachet cu prețuri de sărbătoare. De la preparatele tradiționale până la vinul fiert, cei care vor să se răsfețe trebuie să se aştepte la preţuri piperate.

Moș Crăciun a străbătut aproape 4.000 de kilometri de la el de acasă şi până în Craiova, unde a dat startul sărbătorilor de iarnă.

Peste două milioane de luminiţe au fost aprinse în centrul oraşului, iar una dintre cele mai mari atracţii este bradul de Crăciun care este mult mai mare decât cel de anul trecut.

Mii de oameni s-au adunat în centrul oraşului. Cei mici au admirat fascinaţi jocurile de lumini, părinţii au încercat să surpindă întregul tablou în fotografii. Tărâmul Elfilor a prins viaţă, şi i-a fascinat şi pe străini.

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"Simt spiritul Crăciunului în România. Îmi place mult", a spus influencerul Balkan Dad.

"Am venit împreună cu fetiţele mele, este foarte frumos, nu este aşa aglomerat cum m-aş fi aşteptat, este frumos, recomandăm", a spus o mamă.

Magia sărbătorilor a venit însă la pachet şi cu prețuri pe măsură. Bunătățile de la târg au fost o provocare pentru buzunare.

"Un pic cam mari pentru ce-ţi oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump", a spus un vizitator.

Măcar se găsesc de toate pentru toţi...

"De la mititei, la frigărui, cârnaţi proaspeţi. Tocăniţă, sărmăluţe, de la noi de acasă, până la afumături, la slănină, jumări, şorici. La carne este 16 lei suta de grame, la cartofi 8 lei, murături 8 lei, ciupercuţe 10 lei", a spus Larisa Oprea, comerciant.

O porție de fasole cu afumătură, de 300 de grame, costă vreo 25 de lei, câteva sarmale sunt 30 de lei. 4 mici se vând cu 32 de lei, iar o porţie de pomana porcului e 45 de lei. Tocana de miel ajunge la 60 de lei porția.

Pentru o sticlă de apă, turiștii plătesc 10 lei, iar pentru un suc sau o bere trebuie să scoată din buzunar 15 lei. Tot atât costă și un pahar de vin fiert. Cei care vor să se încălzească cu un ceai plătesc 10 lei, în timp ce o ciocolată caldă ajunge la 20 de lei.

Şi târgul de la Sibiu a furat startul sărbătorii. Oamenii s-au bucurat de concerte live, de preparate tradiționale și de o reconfigurare completă a spațiului, care aduce bradul chiar în inima târgului.

"Suntem întâmpinaţi de o piaţetă foarte frumoasă cu o poartă dintr-un lemn istoric recuperat. Avem tot felul de colţuri tematice, avem o sanie tot aşa mai veche restaurată în care poţi să stai să bei un vin fiert, un ceai sau doar să-ţi faci nişte poze", a spus Andrei Drăgan Răduleţ, organizator.

"Avem la târgul de Crăciun sarmale, la care punem varză pe lângă pentru că vine Crăciunul, o porţie de mămăligă care este inclusă în preţ la care se mai adaugă puţină smântână", a spus Marcela Stoica, comerciant.

Pentru o porție de fasole scot din buzunar 20 de lei, în timp ce pentru 300 de grame de ceafă la grătar nota de plată ajunge la 51 de lei. Ambele târguri rămân deschise până pe 3 ianuarie.