Au refuzat fără să clipească 26 mil. $ de la un gigant AI. Voia să le ia ferma pentru un centru de date  

Două femei din Kentucky au spus "NU" răspicat unei oferte de 26 de milioane de dolari pentru terenul familiei, după ce au aflat că acolo urma să fie construit un centru de date pentru inteligență artificială.

Inițial, Delsia Bare și mama ei, Ida Huddleston, au fost de acord să-și vândă terenul, dar s-au răzgândit rapid când au aflat ce urma să se construiască pe terenul care se află în familia lor de 200 de ani. "Să plece de aici și să nu se mai întoarcă", i-a replicat Delsia reprezentantului companiei după ce a reușit să anuleze acordul.

Pentru Delsia și mama ei, banii nu au fost suficienți ca să renunțe la locul pe care îl consideră acasă. Iar decizia lor i-a lăsat mască pe mulți dintre oamenii din Maysville, un orășel din Kentucky cu aproximativ 8.700 de locuitori. În timp ce unii vecini au acceptat să-și vândă terenurile pentru milioane de dolari, alții s-au alăturat celor două femei și încearcă să oprească proiectul, scrie The Wall Street Journal.

"Chiar dacă aș avea 26 de milioane, tot aici aș sta"

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Delsia are 54 de ani și aproape că nu mai vede din cauza diabetului. Mama ei, Ida, are 83 de ani și merge în baston. Împreună au grijă de ferma familiei, iar viața lor s-a schimbat complet de când au aflat de proiect.

Cele două spun că sunt femei simple de la țară. Ferma unde locuiesc este în familie din 1848. A trecut prin marea criză economică, prin războiul civil și prin mai multe generații ale familiei Huddleston, iar casa în care stă acum Ida a fost construită chiar de tatăl Delsiei. "Chiar dacă aș avea 26 de milioane de dolari, tot aici aș vrea să stau, în fotoliul meu, să-mi beau cafeaua și să-mi mănânc mâncarea unde am făcut-o întotdeauna", spune Ida.

Delsia are propriul ei motiv pentru care refuză să plece. Este o femeie credincioasă și spune că simte că are o responsabilitate față de pământul moștenit de la familie. "Dacă plec de pe această proprietate și devine un centru AI, atunci am eșuat să ocup locul pe care mi l-a dat Dumnezeu", spune ea.

Centrul de date ar urma să aibă o putere de 2,2 gigawați și să se întindă pe mai mult de 800 de hectare. Proiectul ar putea crea sute de locuri de muncă și milioane de dolari la bugetul local. Pentru un oraș în care venitul mediu al unei gospodării este de aproximativ 39.000 de dolari pe an, iar 1 din 4 locuitori trăiește sub pragul sărăciei, promisiunea unor investiții atât de mari este greu de ignorat.

Unii localnici văd proiectul ca pe o șansă unică pentru Maysville. Alții se tem de zgomot, de consumul de apă și de felul în care centrul de date ar putea schimba orașul, dar și de cine s-ar putea afla în spatele mega-proiectului. Însă, informația este confidențială, ceea ce a și creat numeroase animozități între vecinii care până atunci trăiseră în armonie.

În timp ce Delsia și câțiva localnici au mers până în instanță hotărâți să împiedice construirea centrului de date, alți fermieri au acceptat banii. Acordurile semnate cu proprietarii din zonă ajung la aproximativ 110 milioane de dolari.

Proiectul ar putea aduce sute de locuri de muncă

Proiectul ar putea aduce aproximativ 400 de locuri de muncă permanente și sute de alte locuri de muncă pe perioada șantierului. Compania s-ar fi angajat și să investească cel puțin 15 milioane de dolari în poliție, ambulanță și pompieri și aproximativ 80 de milioane de dolari în sistemul local de apă.

Danielle Rees, proprietara unui bar aflat chiar peste drum de terenul unde ar urma să fie construit centrul de date, este mai pragmatică. Are 12 copii și spune că în Maysville oamenii au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite. "Dacă mi-ar oferi o companie de AI 26 de milioane de dolari, aș spune DA și aș trăi mai bine în loc să mă chinui", spune ea.

Alții, însă, sunt mai atașați de viața de aici, așa cum e ea, cu tot cu neajunsurile ei. "Îmi place să aud păsările cântând. Vor dispărea".