Preţul aurului, 10 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 4,7 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

la 10.02.2026 , 13:14
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut, marţi, cu peste 4,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 694,7316 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în februarie, până acum.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,2740 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0910 lei româneşti, sau lira sterlină, cotată la 5,84 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5783 lei româneşti.

