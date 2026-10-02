Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani primesc puncte de stabilitate, care se adaugă la numărul total de puncte acumulat pentru pensie. Numărul acestora crește în funcție de anii de contribuție, iar legea stabilește trei trepte de calcul.

Ai peste 25 de ani de muncă? Câte puncte de stabilitate poți primi la pensie - Profimedia

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani beneficiază de puncte de stabilitate, care se adaugă la numărul total de puncte acumulat pentru pensie. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, punctele se acordă diferit, în funcție de numărul de ani de contribuție realizați peste pragul de 25 de ani.

Câte puncte de stabilitate se acordă după 25 de ani de muncă

Legea stabilește trei trepte de calcul. Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat:

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peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv – se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an;

peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv – se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an;

peste 35 de ani – se acordă 1 punct pentru fiecare an.

Punctele de stabilitate se acordă și pentru fracțiunile de an, proporțional cu perioada contributivă realizată.

Cum se calculează punctele de stabilitate

Calculul se face separat pentru fiecare interval. O persoană care are exact 25 de ani de stagiu contributiv nu primește puncte de stabilitate, deoarece acestea se acordă pentru perioada care depășește pragul de 25 de ani.

Dacă persoana are 30 de ani de stagiu contributiv, cei 5 ani peste pragul de 25 de ani sunt recompensați cu câte 0,50 puncte. Calculul rezultă din formulele prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Ce sunt, de fapt, punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate sunt puncte suplimentare acordate pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește 25 de ani. Legea le definește drept puncte suplimentare acordate persoanelor care au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru o perioadă mai mare de 25 de ani. Aceste puncte intră în calculul numărului total de puncte realizat de asigurat.

CNPP precizează că numărul total de puncte se obține prin însumarea punctajelor anuale și a numărului de puncte de stabilitate.

Punctele de stabilitate nu se acordă pentru orice perioadă considerată vechime

Punctele de stabilitate nu se acordă pentru orice perioadă considerată vechime. Un aspect important este că legea vorbește despre stagiu de cotizare contributiv, nu pur și simplu despre vechime în muncă.

Stagiul contributiv reprezintă perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și anumite perioade pentru care contribuțiile au fost datorate și plătite în baza unui contract de asigurare socială.

Prin urmare, nu orice perioadă recunoscută ca vechime sau stagiu de cotizare generează automat puncte de stabilitate.

Această diferență este importantă, de exemplu, în cazul unor perioade asimilate sau necontributive, care pot fi recunoscute la stabilirea anumitor drepturi de pensie, dar nu sunt identice cu stagiul contributiv.

Se acordă puncte și pentru câteva luni peste 25 de ani

Legea prevede că punctele de stabilitate se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an. De exemplu, dacă o persoană are 25 de ani și 6 luni de stagiu contributiv, cele 6 luni care depășesc pragul de 25 de ani sunt luate în calcul proporțional.

Cum influențează punctele de stabilitate pensia

Numărul total de puncte realizat de o persoană este utilizat la stabilirea cuantumului pensiei. CNPP precizează că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință.

Prin urmare, punctele de stabilitate se adaugă la punctele obținute prin activitatea contributivă și contribuie la numărul total de puncte folosit în calculul pensiei.

Aşadar, pentru primii 25 de ani de stagiu contributiv nu se acordă puncte de stabilitate. Pentru anii 26–30 se acordă câte 0,50 puncte pe an, pentru anii 31–35 câte 0,75 puncte pe an, iar pentru fiecare an care depășește 35 de ani se acordă câte un punct. Fracțiunile de an se calculează proporțional.